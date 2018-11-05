Неудовлетворенность потребителей в сфере финуслуг остается на прежнем уровне – МНЭ РК

Новости 58 0

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Неудовлетворенность потребителей в сфере финансовых услуг остается на прежнем уровне, сообщается в представленной министерством национальной экономики Казахстана концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей».

«Сохраняется на прежнем высоком уровне неудовлетворенность потребителей в сфере финансовых услуг. Предметом жалоб являются отказы банков в рефинансировании задолженности, пересмотре условий банковского займа, а также действия кредитных организаций по привлечению третьих лиц при взыскании долга и реализации залогового имущества», — говорится в концепции.

Здесь, по словам разработчиков, «основная проблема заключается в низком уровне финансовой грамотности потребителей и отсутствии системной работы по повышению уровня знаний потребителей финансовых услуг со стороны регулятора».

«В сфере розничной торговли жалобы касаются фактов невыдачи фискальных документов, отказа в обмене или возврате товара, некачественных товаров. Значительное число жалоб поступает на реализацию продукции, несоответствующей требованиям безопасности. В то же время, это говорит о том, что администрирование на таможенной границе осуществляется недостаточно жестко», — добавили авторы законопроекта.

Развитие в Казахстане динамично развивающейся в других странах сферы интернет торговли, по убеждению представителей МНЭ, «сдерживается отсутствием механизма защиты прав потребителей услуг интернет магазинов».

«Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева» «Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева»
4585

«Так, казахстанский потребитель в сфере электронной торговли практически лишен возможности произвести возврат некачественного товара, либо защитить свои права при непоставке или несвоевременной поставке товара. В этой связи, подготовлены необходимые изменения в законодательство, предусматривающие определение прав и обязанностей участников электронной торговли», — сказано в документе.

Таким образом, по словам разработчиков, «потребители в большинстве случаев не знают свои права, права и обязанности продавцов (исполнителей, изготовителей) товаров (работ, услуг), а также куда обращаться в случае нарушения прав и как их восстановить». Данный факт, по мнению авторов законопроекта, «является следствием отсутствия на должном уровне праворазъяснительной работы государственных органов по вопросам защиты прав потребителей, малочисленность и низкую активность общественных объединений потребителей, которые могли бы заниматься повышением правовой грамотности потребителей, а также отсутствие их финансирования».

«Кроме того, все последние годы мы создавали условия ведения бизнеса, максимально сократив число проверок и создав мощную систему поддержки малого и среднего бизнеса. Как свидетельствует мировой опыт, развитие предпринимательства и устойчивый потребительский спрос напрямую зависят от уровня защищенности потребителей. Между тем, в республике ответственность за нарушение прав потребителей несопоставима с получаемой выгодой, что толкает недобросовестных предпринимателей на осознанное и умышленное нарушение прав потребителей», — подчеркнули авторы концепции.

Вместе с тем, добавили они, «участились случаи злоупотребления своими правами со стороны потребителей при осуществлении возврата товаров, особенно технологически сложной продукции (сотовые телефоны, оргтехника, автомобили) и дорогих предметов роскоши (ювелирные изделия, шубы так далее), что приводит к финансовым потерям предпринимателей».

«В целях повышения эффективности функционирования всего механизма защиты прав потребителей необходимо решить следующие задачи: развитие механизма общественного контроля; внедрение инструментов коллективной защиты; упрощение судопроизводства и стимулирование досудебного урегулирования споров; создание ассоциации по защите прав потребителей; повышение гарантий соблюдения прав потребителей в сферах электронной и розничной торговли; защита добросовестных предпринимателей от злоупотреблений правами потребителей», — сказано в концепции.

Для решения указанных задач разработчики предлагают поправки в Гражданский кодекс Казахстана, в КоАП РК, в Гражданский процессуальный кодекс, в законы «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», «О регулировании торговой деятельности» и «О производстве органической продукции».

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 16 ноября.

Похожие материалы:

  1. Назарбаев ознакомился с новейшими достижениями финской компании в телекоммуникационной сфере
  2. Уполномоченный орган в сфере общественных советов может появиться в Казахстане
  3. Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций озвучили в МИР РК
  4. Конкурс по грантовому финансированию научных проектов в сфере обороны объявлен в Казахстане
  5. Нацбанки Казахстана и Украины будут сотрудничать в сфере надзора за деятельностью материнских организаций

Новости партнеров

Загрузка...