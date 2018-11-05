Неудовлетворенность потребителей в сфере финуслуг остается на прежнем уровне – МНЭ РК

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Неудовлетворенность потребителей в сфере финансовых услуг остается на прежнем уровне, сообщается в представленной министерством национальной экономики Казахстана концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей».

«Сохраняется на прежнем высоком уровне неудовлетворенность потребителей в сфере финансовых услуг. Предметом жалоб являются отказы банков в рефинансировании задолженности, пересмотре условий банковского займа, а также действия кредитных организаций по привлечению третьих лиц при взыскании долга и реализации залогового имущества», — говорится в концепции.

Здесь, по словам разработчиков, «основная проблема заключается в низком уровне финансовой грамотности потребителей и отсутствии системной работы по повышению уровня знаний потребителей финансовых услуг со стороны регулятора».

«В сфере розничной торговли жалобы касаются фактов невыдачи фискальных документов, отказа в обмене или возврате товара, некачественных товаров. Значительное число жалоб поступает на реализацию продукции, несоответствующей требованиям безопасности. В то же время, это говорит о том, что администрирование на таможенной границе осуществляется недостаточно жестко», — добавили авторы законопроекта.

Развитие в Казахстане динамично развивающейся в других странах сферы интернет торговли, по убеждению представителей МНЭ, «сдерживается отсутствием механизма защиты прав потребителей услуг интернет магазинов».

«Так, казахстанский потребитель в сфере электронной торговли практически лишен возможности произвести возврат некачественного товара, либо защитить свои права при непоставке или несвоевременной поставке товара. В этой связи, подготовлены необходимые изменения в законодательство, предусматривающие определение прав и обязанностей участников электронной торговли», — сказано в документе.

Таким образом, по словам разработчиков, «потребители в большинстве случаев не знают свои права, права и обязанности продавцов (исполнителей, изготовителей) товаров (работ, услуг), а также куда обращаться в случае нарушения прав и как их восстановить». Данный факт, по мнению авторов законопроекта, «является следствием отсутствия на должном уровне праворазъяснительной работы государственных органов по вопросам защиты прав потребителей, малочисленность и низкую активность общественных объединений потребителей, которые могли бы заниматься повышением правовой грамотности потребителей, а также отсутствие их финансирования».

«Кроме того, все последние годы мы создавали условия ведения бизнеса, максимально сократив число проверок и создав мощную систему поддержки малого и среднего бизнеса. Как свидетельствует мировой опыт, развитие предпринимательства и устойчивый потребительский спрос напрямую зависят от уровня защищенности потребителей. Между тем, в республике ответственность за нарушение прав потребителей несопоставима с получаемой выгодой, что толкает недобросовестных предпринимателей на осознанное и умышленное нарушение прав потребителей», — подчеркнули авторы концепции.

Вместе с тем, добавили они, «участились случаи злоупотребления своими правами со стороны потребителей при осуществлении возврата товаров, особенно технологически сложной продукции (сотовые телефоны, оргтехника, автомобили) и дорогих предметов роскоши (ювелирные изделия, шубы так далее), что приводит к финансовым потерям предпринимателей».

«В целях повышения эффективности функционирования всего механизма защиты прав потребителей необходимо решить следующие задачи: развитие механизма общественного контроля; внедрение инструментов коллективной защиты; упрощение судопроизводства и стимулирование досудебного урегулирования споров; создание ассоциации по защите прав потребителей; повышение гарантий соблюдения прав потребителей в сферах электронной и розничной торговли; защита добросовестных предпринимателей от злоупотреблений правами потребителей», — сказано в концепции.

Для решения указанных задач разработчики предлагают поправки в Гражданский кодекс Казахстана, в КоАП РК, в Гражданский процессуальный кодекс, в законы «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», «О регулировании торговой деятельности» и «О производстве органической продукции».

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 16 ноября.