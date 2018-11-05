Расходы на оргобеспечение общественных советов в Казахстане намерены финансировать из госбюджета

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Расходы на организационное обеспечение общественных советов (ОС) в Казахстане намерены финансировать из государственного бюджета, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов».

«Предлагается внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года в части закрепления нормы, что из республиканского и местных бюджетов будут финансироваться расходы на организационное обеспечение деятельности ОС соответствующего уровня», — говорится в документе.

По словам авторов законопроекта, в докладе Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) на основе анализа практики работы ОС выделяются следующие недостатки в работе ОС: отсутствие штатной единицы/аппарата по ведению документации (протоколы заседания, отчеты и др.), которое приводит к чрезмерной загруженности членов, в частности, секретаря ОС; отсутствие финансирования текущих расходов и материально-технического обеспечения функционирования ОС (данная практика, по мнению разработчиков, ограничивает деятельность советов, в частности, по привлечению сторонних экспертов, организации выездных заседаний, в особенности, в отдаленные районы региона); зависимое положение ОС от интернет-ресурсов государственных органов по обеспечению технической поддержки по причине размещения веб-страницы советов на базе официальных ресурсов областных и/или городских акиматов, маслихатов, по мнению авторов концепции, «может способствовать снижению информационной активности самих советов и актуальности предоставляемой информации».

«В соответствии с п. 6 ст. 13 закона «Об общественных советах» организационное обеспечение деятельности ОС осуществляется соответствующим государственным органом, с участием которого образован ОС. Вместе с тем понятие «организационное обеспечение» подразумевает как финансовое, так и материально-техническое обеспечение деятельности ОС. Данная норма Закона содержит проблемы в практике правоприменения. Так, на местном уровне организационное обеспечение ОС возложено либо на маслихаты, либо аппараты акиматов, либо на управления внутренней политики», — пояснили авторы законопроекта.

По их словам, поправки предполагают решение финансового, материально-технического и кадрового обеспечения деятельности ОС.

«Будет закреплена норма, что под организационным обеспечением деятельности ОС понимается материально-техническое и кадровое обеспечение (компьютерная и оргтехника, аренда помещения, канцелярские товары, услуги связи в целях функционирования ОС, выделение одной штатной единицы для деятельности одного ОС), возмещение транспортных расходов членов ОС и оплата услуг экспертов, привлеченных к проведению общественного контроля», — сказано в документе.

Вместе с тем, по словам авторов концепции, «в целях устранения противоречия механизма финансово-материального обеспечения деятельности ОС принципу его деятельности на общественных началах предлагается в ст. 4 закона РК «Об общественных советах» уточнение принципа – деятельности его членов на общественных началах».

«Данная поправка направлена на уточнение, что члены ОС осуществляют свои полномочия безвозмездно, а финансирование будет направлено строго на материально-техническое и кадровое обеспечение», — отметили разработчики.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 16 ноября.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане может появиться уполномоченный орган в сфере ОС, в компетенцию которого хотят включить разработку и утверждение типового положения об ОС, регламентирующего деятельность ОС по реализации полномочий; типовых требований к порядку организации и проведения общественного мониторинга, общественных слушаний, общественной экспертизы, заслушивания отчета о результатах работы государственного органа. Кроме того, ожидается, что уполномоченный орган будет разрабатывать и издавать национальный доклад об ОС. Также законопроект предполагает изменение пропорционального соотношения представителей государственных органов и гражданского общества в составе рабочих групп по формированию ОС и составе ОС, а также закрепление количественного состава членов ОС.