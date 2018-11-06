Эвакуировать на объекты двойного назначения предлагают казахстанцев во время ЧС

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Эвакуировать на объекты двойного назначения предлагают казахстанцев во время чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщается в проекте приказа министерства внутренних дел Казахстана «О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 марта 2015 года №190 «Об утверждении правил организации и ведения мероприятий гражданской обороны».

«Дополнить (правила – КазТАГ) п. (..) 50-3 следующего содержания: 50-3. Для приема, размещения эвакуируемого населения могут использованы объекты двойного назначения. Под объектами двойного назначения понимаются объекты социальной сферы, с массовым пребыванием людей, которые могут быть использованы в качестве сборных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации, приемных эвакуационных пунктов. Перечень объектов двойного назначения определяются эвакуационными комиссиями и утверждаются решениями акимов соответствующих административно- территориальных единиц», — говорится в представленном во вторник документе.

Кроме того, может появиться п. 50-1 – «пункты приема пострадавшего населения предназначены для организации непосредственного расселения пострадавшего населения на период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зависимости от типа чрезвычайных ситуаций».

«Структура и численность сборных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации, приемных эвакуационных пунктов, пунктов приема пострадавшего населения определяется руководителями эвакуационных (эвакоприемных) комиссий, с учетом количества эвакуируемого (прибывающего) населения и объема мероприятий, связанных с его обеспечением», — сказано в проекте приказа.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 20 ноября.