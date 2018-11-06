Создать в Казахстане новую генерацию IT-талантов предлагает Назарбаев

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Создать в Казахстане новую генерацию IT-талантов предлагает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Нам нужно создавать новую генерацию IT-талантов. Основная задача – оказать содействие и помочь умным, талантливым и способным ребятам. Мы всесторонне поддерживаем частные инициативы, школы программирования, спартакиады, олимпиады по робототехнике и киберспорт», — сказал Н. Назарбаев во время открытия Astana Hub во вторник.

Помимо этого, по его словам, в вузах обновлены учебные программы, уже есть молодые люди, которые самостоятельно вышли на международный рынок.

«Это Рустем Адильбеков, Алена Ткаченко, Олжас Сатиев, Арман Сулейменов. Я рад достижениям наших ребят, и думаю, что это – только начало. Я посмотрел, у всех ребят, которые здесь в лабораториях занимаются стартапами, горят глаза. Я думаю, мы вырастим талантливых наших граждан, имена которых зазвучат, как всемирно известные имена. Их успехи – яркое подтверждение настойчивости и упорства в осуществлении своих идей», — сказал президент.