Арестованного первого замакима Мангистауской области подозревают в покровительстве по инвестпроекту на Т4,5 млрд

Актау. 7 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Арестованного первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева подозревают в покровительстве по инвестиционному проекту на Т4,5 млрд, сообщили в агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСиПК).

«3 ноября при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан первый заместитель акима Мангистауской области. Он подозревается в получении 115 тыс. евро, части оговоренной суммы взятки 400 тыс. евро от представителя строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту в сумме Т4,5 млрд, реализуемого в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства)», — сообщили в АДГСиПК в среду.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что С. Амангалиев арестован на два месяца. Первый замакима Мангистауской области был задержан 3 ноября в 18.40 на территории международного аэропорта Актау. По утверждению антикоррупционеров, при себе у С. Амангалиева были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тыс. евро. Досудебное расследование ведется по ч. 3 ст. 366 (получение взятки) УК РК.