Казахстан намерен ратифицировать поправки в соглашение о военно-техническом сотрудничестве ОДКБ

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Казахстан намерен ратифицировать поправки в соглашение о военно-техническом сотрудничестве Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается в проекте закона «О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года».

«Ратифицировать четвертый протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами–участниками договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, совершенный в Минске 30 ноября 2017 года», — говорится в представленном в среду законопроекте.

В рамках подписанного в столице Беларуси соглашения в документ об основных принципах военно-технического сотрудничества было внесено дополнение.

«Цены на продукцию военного назначения формируются в соответствии с законодательством стороны, поставляющей продукцию военного назначения (выполняющей работы, оказывающей услуги), регулирующим ценообразование на продукцию военного назначения, закупаемую национальными вооруженными силами, иными войсками, воинскими формированиями, правоохранительными органами и специальными службами для собственных нужд», — сказано в дополнении.

Также во внесенных поправках указывается, что «в случае, если продукция военного назначения не закупалась для собственных нужд национальными вооруженными силами, иными войсками, воинскими формированиями, правоохранительными органами и специальными службами стороны, поставляющей продукцию военного назначения, то цены на нее формируются субъектами военно-технического сотрудничества в соответствии с национальным законодательством проставляющей продукцию военного назначения стороны, регламентирующим ценообразование на продукцию военного назначения при выполнении поставок в интересах в интересах национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб».

«При этом на такие поставки продукции военного назначения распространяются те же положения соглашения, что и на поставки продукции военного назначения на льготных условиях. Уполномоченные органы стороны, поставляющей продукцию на льготных условиях, при необходимости предоставляют по запросу уполномоченных органов стороны, заинтересованной в приобретении продукции военного назначения, письменное подтверждение о соответствии условий проекта контракта (договора) на поставку продукции военного назначения положениям соглашения, в том числе положениям по формированию цены», — отмечается во внесенном дополнении.

Разработчики законопроекта пояснили, что принятие документа не повлечет за собой негативных социально-экономических и правовых последствий. Также, по их словам, в протоколе отсутствуют нормы, противоречащие положениям Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Казахстана.

«Проект закона РК «О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» позволит определить порядок формирования цен на продукцию военного назначения, а также представления подтверждения о соответствии условий проектов контрактов (договоров) на поставку продукции военного назначения положениям указанного соглашения», — уточнил в пояснительной записке премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 21 ноября.