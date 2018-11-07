Назарбаев поручил разобраться с деятельностью «бездействующих» антимонопольщиков

Астана. 7 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву разобраться с деятельностью антимонопольщиков, «бездействующих в творящихся безобразиях с тарифами на комуслуги».

«Премьер-министру поручаю разобраться с деятельностью антимонопольного комитета. Дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных ведомств», — сказал Н. Назарбаев на заседании Совбеза в пятницу.

При этом глава государства отметил, что уполномоченные органы в ситуации с «безобразиями» с тарифами «бездействуют».

«Я еще раз подтверждаю, что уполномоченные органы, которые обязаны этим заниматься, бездействуют и попустительствуют творящемуся безобразию в сфере тарифообразования. Никто не следит. Прежде всего, этим вопросом плохо занимается министерство национальной экономики, и его антимонопольщики не справляются. Все можно объяснить, но на конкретные вопросы, когда от этого страдает население, никто из вас не может дать ответ. Антимонопольный комитет, слово «анти» — (значит) всегда должен проявлять принципиальность, стоять «на страже» людей, потребителей», — подчеркнул он.