Назначен новый гендиректор СНПС-Актобемунайгаз

Актобе. 7 ноября. КазТАГ — Генеральным директором АО «СНПС-Актобемунайгаз» назначен Вэй Юйсян, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

«Гендиректором АО «СНПС-Актобемунайгаз» назначен В. Юйсян. Нового руководителя коллективу компании представили аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и генеральный директор компании «СНПС Интернационал» в Казахстане Биан Дыжы во вторник, 6 ноября», — сообщили в пресс-службе акима области.

Глава региона поставил перед новым гендиректором ряд задач по недопущению снижения объемов добычи нефти и газа, привлечению инвестиций, увеличению доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг, росту заработной платы рядовых сотрудников, обучению казахстанских специалистов, полному исполнению контрактных обязательств.

Также аким области подчеркнул необходимость продолжения активного сотрудничества в рамках социальной ответственности бизнеса.

«Прежним гендиректором компании Ван Цзюньжэнем за годы руководства была проделана большая работа по социальной ответственности бизнеса. На спонсорскую помощь было направлено свыше Т12,7 млрд. Построены социально значимые объекты не только на территории области, но и за ее пределами. В Актобе построен Центр искусств стоимостью Т1,5 млрд, обустроен парк Дружбы, также компания финансирует строительство IT-центра, принимало участие в долевом финансировании строительства в Астане Казахской национальной академии хореографии и монумента «Стена мира». Ожидаем дальнейшего расширения социально-ориентированной деятельности компании», — подчеркнул Б. Сапарбаев.

Как отмечается, на АО «СНПС-Актобемунайгаз» приходится около 67% нефти и 88% газа, добытых на территории Актюбинской области. Доля компании на нефтяном рынке Казахстана составляет 7,7%, по объемам добычи углеводородного сырья акционерное общество входит в пятерку ведущих нефтегазовых операторов Казахстана.