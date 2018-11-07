«Нурсултан Назарбаев готов, по всей видимости, не только к следующим выборам». «8-9 ноября в Петропавловске пройдет форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов Назарбаева и Путина». «Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года?»

Сетевой Казахстан 7 ноября 2018г.

SAYASAT . ORG . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ — «График президента. Итоги октября» — Ожидание президентских выборов запустило маховик избирательной кампании. И не важно, есть ли в Акорде соответствующий план или нет, все ее действия и инициативы теперь оцениваются через электоральную призму. В прошлом месяце выборные ожидания укрепились. С одной стороны, Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступил со вторым в этом году Посланием. С другой, во время визита в Финляндию он дал ответ на вопрос о своем участии в выборах-2020, который многие трактовали как скорее да, чем нет. Но вне зависимости от того, будет кампания очередной или досрочной, Нурсултан Назарбаев готов, по всей видимости, не только к следующим выборам. Достаточно полистать официальную ленту Акорды, из которой можно узнать, что в ноябре президент провел 42 мероприятия, совершил три визита, его борт преодолел 10 248 километра, налетав почти 13 часов.

«Что думают казахстанские эксперты о новом «шелковом» пути в обход Казахстана» — В СМИ муссируется тема, что Россия, Индия и Иран планируют создать свой «шелковый» путь. Предполагается, что протяженность нового международного транспортного коридора «Север-Юг» составит 7,2 тысячи километров, а товары будут идти из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань и далее по железной дороге в Европу. Новые трехсторонние отношения пробьют коридор в обход Казахстана, что не осталось незамеченным казахстанскими экспертами и они поделились своим мнением с порталом «Саясат».

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «А напоследок я скажу: в западных СМИ нагнетается саспенс относительно транзита власти в Казахстане» — В последнее время в западных СМИ нагнетается саспенс относительно предполагаемого транзита власти в Казахстане. В начале октября в журнале The National Interest, который принято считать выразителем взглядов консервативного крыла американского истеблишмента, была опубликована статья, предрекавшая, что процесс передачи власти в Казахстане может обернуться серьезным политическим кризисом. А буквально на днях издание The Diplomat озаботилось тем, кто возглавит пост-назарбаевский Казахстан, и проанализировало шансы возможных преемников действующего президента. Что стоит за тревожной, довольно недружественной и в целом провокативной тональностью подобных публикаций?

TIME . KZ . «Добро пожаловать, или Извините, гости дорогие!» — 8-9 ноября в Петропавловске пройдет XV форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов Нурсултана НАЗАРБАЕВА и Владимира ПУТИНА. Событие для провинциального городка, без преувеличения, грандиозное. К нему готовились полтора года. На форум уже прибыли более тысячи участников. Маленький Петропавловск оказался не готов принять такое число приезжих. Многим пришлось разместиться не в гостиницах, а на квартирах, которые обычно сдаются посуточно. Новую трехзвездочную гостиницу Hampton by Hilton, которую строят в самом центре города уже третий год, сдать к форуму так и не успели, хотя недавно ее демонстрировали премьер-министру и рапортовали о почти полной готовности. У инвестора не разрешились имеющиеся финансовые проблемы, и областному акимату пришлось скорректировать планы по размещению делегаций. В десятиэтажном комплексе, где под гостиничные номера отводится пять этажей, планировали поселить высокопоставленных гостей, в том числе губернаторов и акимов областей.

«Балет в один конец» — Артисты ведущего театра страны вынуждены подрабатывать таксистами и официантами. Государственный академический театр оперы и балета имени Абая в этом году открыл свой юбилейный, 85-й сезон. К праздничному событию в ГАТОБ заметно обновили репертуар, организовали гала-концерт с участием солистов оперы, хора и симфонического оркестра. Однако коллектив театра встречает юбилей не в самом лучшем настроении: артисты написали коллективное письмо с просьбой повысить заработную плату всем работникам. Из-за маленьких окладов началась текучка кадров, люди увольняются, в связи с чем просто не хватает актеров для постановок. О других особенностях закулисья ГАТОБ корреспонденту “Времени” рассказали артист балета Алибек АСПЕТОВ и тенор Тунгышбек МУСАИФ.

«Журналистом быть хорошо, а режиссёром – лучше» — Тулеген БАЙТУКЕНОВ хорошо знаком читателям газеты “Время” как журналист и публицист. Недавно он предстал в новом амплуа — режиссера фильма “Саташ”, который на днях вышел в прокат. О непростой режиссерской стезе, о критике, признании за рубежом и желании творить мы поговорили с ним после премьеры. — Картина вышла в четверг и должна была крутиться в выходные дни, но ее практически не было в прокате. Я звонил, разбирался, но правды так и не добился. Кинотеатры говорили, что “Казахфильм” не предоставил фильмокопии, а “Казахфильм” отвечал, что все разослано, но прокатчики сами не хотят ставить его в сетку, потому что не верят, что он соберет кассу. Это абсурдная ситуация. Я снимал фильм для того, чтобы люди обсуждали, может, критиковали, но говорили о моей работе. До премьеры в Казахстане лента участвовала в конкурсной программе Варшавского кинофестиваля, и там было бурное обсуждение. А дома я этого не могу сделать, потому что ее никто не видит.

CARAVAN . KZ . «Ставка на землю: для чего популярный диктор сменил костюм на крестьянскую телогрейку» — Говорят, что телевидение – как наркотик: тот, кто туда попал, отрывается от него с трудом. А вот 34-летний Андрей АГЕЕНКО доказал обратное. Сегодня он генеральный директор Казахского НИИ земледелия и растениеводства. Причем карьера у него очень честная. Решив 8 лет назад получить другую профессию, сменил костюм диктора на крестьянскую телогрейку.

CAMONITOR . KZ . Мади АЛИМОВ — «Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года?» — Совсем недавно стечение ряда обстоятельств привело к возникновению ситуации, когда советская тематика заняла прочное место в нашем общественном сознании. Самое парадоксальное заключается в том, что прошлогодний вековой юбилей Октябрьской революции вызвал гораздо меньше эмоций и сетевого хайпа, чем нынешнее 100-летие комсомола. Хотя по логике вещей, все должно было быть с точностью до наоборот, поскольку ВЛКСМ стал лишь следствием событий, произошедших 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года в тогдашней столице Российской империи – Петрограде.

Разумеется, никогда не надо забывать, что на этом пути было немало негативных моментов. Революционные изменения сломали судьбы представителей целого поколения. Но с другой стороны, главный урок истории заключается в том, что мы, казахи, смогли доказать свою адаптивность и склонность к прогрессу. Мы оказались народом, способным усвоить передовые достижения науки и техники, мировой культуры. Мы явили миру Каныша САТПАЕВА, Мухтара АУЭЗОВА, У нас были герои, слава которых перешагнула за пределы Казахстана – Алия МОЛДАГУЛОВА, Маншук МАМЕТОВА, Бауржан МОМЫШУЛЫ и другие. И такой качественный рывок мы смогли сделать благодаря событиям Октября 1917 года.

«Гендерный шовинизм. Почему среди глав регионов Казахстана нет женщин?» — «У нас 10 процентов политических должностей занимают женщины, но мы не видели ни одну женщину — акима области. Очень мало их на уровне районных акимов, хотя статистика показывает, что казахстанские женщины — это высокообразованные и компетентные специалисты». Такой вывод озвучила недавно ассистент-профессор Высшей школы государственной политики «Назарбаев Университета» Салтанат ДЖАНЕНОВА. В причинах этого мы попытаемся разобраться вместе с политологом Айгуль ОМАРОВОЙ.

KURSIV . KZ . «Нацбанк будет следить, выдает ли банк кредиты своим акционерам» — Бизнес-модель казахстанских банков не соответствует времени. Такое заявление сделали представители Международного валютного фонда и Национального банка Казахстана.

365 INFO . KZ . «В ближайшие 3 года экономике Казахстана ничего не угрожает» — Экономист Жарас АХМЕТОВ со ссылкой на Международное энергетическое агентство утверждает, что цены на нефть будут стабильными, а выручка от экспорта продолжит рост — Есть такая пословица — «Выживают только параноики». Паниковать можно всегда и без повода, потому что при длительных испытаниях однажды ваша паранойя окажется верной. На ближайшие 2-3 года серьезных причин ожидать какого-то сильного ухудшения экономического положения страны я не вижу. И говорить, что впереди какие-то тяжелые годы, нет никаких оснований. Цены на нефть будут расти и дальше. Скорее всего, прогнозы Международного энергетического агентства правильные. И нефть будет колебаться от чуть ниже до чуть выше 80 долларов. Но такого падения цен на нефть со 100 до 30 долларов за баррель, как это было в 2014 году, ожидать не стоит. Дальше прогнозировать невозможно.

«Налоги в Казахстане нужно поднять до уровня российских» — Айдархан КУСАИНОВ считает, что текущие налоги никак не способствуют развитию бизнеса и давят на Национальный фонд. Кусаинов отмечает, что сегодня в Казахстане самые низкие налоги по СНГ, но это не дает никаких конкурентных преимуществ бизнесу. Да и российские компании по этой причине не спешат выходить на казахстанские рынки. С чего ради мы собираем меньше налогов при дефиците бюджета? Повышать налоги — это логично. Надо идти к прогрессивной шкале налогообложения, когда люди с большими доходами должны платить больше.

FORBES . KZ . «Средний класс в Казахстане: легче уехать, чем что-то менять» — Прослойка людей с относительно устойчивым финансовым положением, хорошей работой и различным имуществом. Сколько таких людей и как они живут? Сколько зарабатывают? Президент Фонда «Стратегия», социолог Гульмира ИЛЕУОВА рассказала о специфической структуре казахстанского классового общества — По моему мнению, судьба среднего класса в Казахстане во многом связана не столько с политикой государства по формированию среднего класса, сколько с личной энергией людей, с их оценкой тех условий, которые реально есть в нашей стране, чтобы инвестировать в себя, в свою семью, свою работу, бизнес и, по большому счету, в страну, и получать от этого все возрастающие выгоды. Но, в целом, условия – и экономические, и политические – пока таковы, что легче жить как все, не высовываться, не привлекать к себе внимания и потихоньку решать вопросы выживания.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Их называют универсальными экспертами, или О чем говорят таксисты в Астане» — Складывается впечатление, что все больше специалистов с высшим образованием открывают ИП и уходят в таксисты. Что это за люди и почему они сделали такой выбор? Если рисовать среднестатистический портрет водителя, то в утреннее и дневное время чаще всего приезжают мужчины пенсионного или предпенсионного возраста или бывшие военные, которые, как известно, выходят в отставку раньше. Немало спортсменов — мастеров, кандидатов, тренеров. Вечером «таксуют» молодые парни – студенты, менеджеры, в том числе госслужащие.

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