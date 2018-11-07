Угрожавший акиму Сатпаева сантехник обнажил проблему невыплат зарплат

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Караганда. 7 ноября. КазТАГ — Угрожавший акиму Сатпаева расправой сантехник обнажил проблему невыплат зарплат в городе со стороны частных предприятий, передает корреспондент агентства.

«К сожалению, две компании имеют задолженность по зарплате перед рабочими. С каждым руководителем составлен диалог, установлен график погашения задолженности. Мы как исполнительный орган держим ситуацию на контроле. Конкретными сведениями об этом человеке (подозреваемом сантехнике — КазТАГ) я не располагаю. Но мы выясним, кем он работал, какая сумма долга и дадим полноценную консультацию», — сказала корреспонденту агентства заместитель акима Сатпаева Айгуль Толендина в среду.

Обе организации, по словам А. Толендиной, занимаются строительными работами в возведенных по ряду госпрограмм многоэтажках.

Напомним, мужчина пригрозил акиму Сатпаева расправой, если он не примет меры для выплаты ему задолженности по зарплате со стороны строительной организации, где он выполнял сантехнические работы. Полицейские задержали 33-летнего мужчину. В отношении задержанного расследуется уголовное дело по ст. 115 УК РК (угроза).

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