В Алматы установили мемориальную доску на доме, где жил Денис Тен

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Мемориальную доску установили в Алматы на доме, где родился и жил фигурист Денис Тен, передает корреспондент КазТАГ.

«Я хочу сказать об этом мальчике, он хотел жить в этой стране, прославлять эту страну, к сожалению, так получилось, что он и умер в этой стране. Миллионы людей искали на карте Казахстан, потому что раньше они не знали, где находится это страна, а благодаря Денису они это узнали. Он был настоящий сын своего народа», — сказала в среду заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на открытии мемориальной доски на доме, где родился и жил легендарный фигурист Д. Тен.

При этом она отметила, что он был одним из лучших ее воспитанников.

«У меня было много воспитанников, он в числе первых. Он был лучшим среди лучших. Он был уникальный парень с самого рождения. Все, что он делал с первого выхода на Чемпионат мира, поднимало стадионы», — добавила И. Тарасова.

Кроме того, она отметила, что Д. Тен писал рассказы, сказки, стихи и музыку.

«У нас не было такого, чтобы кто-то из олимпийцев так много сделал», — сказала И. Тарасова.

На церемонии открытия мемориальной доски Д. Тена также выступили генеральный консул РФ в Алматы Евгений Бобров и народная артистка КазССР Роза Рымбаева.

В свою очередь акимат Алматы сообщил, что в настоящее время ведется разработка эскиза памятника Д. Тену, который, скорее всего, будет установлен весной. Также планируется проведение ежегодного международного турнира, дата проведения которого еще согласовывается.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение.

Гибель Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы потребовали отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы работали эффективней.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.