Журналисты в Казахстане и Центральной Азии работают в страхе и под давлением – ОБСЕ

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Журналисты в Казахстане и Центральной Азии работают в страхе и под давлением, сказал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Мы в течение восьми лет наблюдали развитие свободы СМИ в Казахстане. Я увидел в ситуации определенный прогресс, но все-таки остаются еще некоторые проблемы. Что мы видим? Много медиа-инициатив, журналисты делают свою работу, вносят свой вклад в информирование общественности в развитие своей страны. Но зачастую в регионе мы наблюдаем, что журналисты работают под давлением, они работают в страхе. Закон об информации был использован для того, чтобы обвинять журналистов, которые высказывали о коррупции и говорили о современных проблемах общества», — сказал А. Дезир во время выступления на XX Центрально-Азиатской конференции СМИ в среду.

Среди других проблем, по его словам, отмечается также отсутствие доступа к информации, особенно к публичной информации, которая должна предоставляться властями.

«Журналисты боятся сообщать о конфиденциальных, чувствительных политических вопросах, о коррупции, высказывать некоторые взгляды. Если они это делают, то зачастую сталкиваются с проблемами. В разных случаях мы видели несправедливые обвинения против журналистов. Я видел, что физических лиц вызывали на допросы, штрафовали по административному кодексу просто за «лайк» или комментарии к социальным сетям», — добавил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что сегодня в регионе нужны законы, которые защищали бы свободу слова, законы, которые позволили бы создавать легко новые медиа, развивали терпимость к различным взглядам и критике.

«Это часть развития и становления любой страны. Нам также нужен определенный порог сумм возмещения ущерба, который присуждается по суду в отношении СМИ. Это позволяет развивать демократическое общество», — отметил А. Дезир.

В свою очередь министр по информации и коммуникации РК Даурен Абаев ответил вопросом на вопрос представителям СМИ.

«Чего боятся журналисты? Что такое свобода слова, на ваш взгляд? Я ведь сейчас стою перед вами и у вас есть возможность задать мне вопрос. Поэтому мы проводим такие конференции в Астане, проводим встречи с ОБСЕ для рекомендаций, вот только прошла встреча, в рамках которой удалось ответить на вопросы, обменятся мнениями. Возможность подойти и получить ответ – это также один из индикаторов свобода слова», — утверждает Д. Абаев.

Однако на вопрос о том, согласен ли он с заявлением представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, с тем, что законодательство сегодня трактуется двусмысленно и это помогает преследовать СМИ, министр коротко ответил: «нет».