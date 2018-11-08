Караганда. 8 ноября. КазТАГ – Нарушения в сфере тарифов на Т1,1 млрд выявили в действиях монополистов Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«Прокуратура добилась снижения тарифов. Нами установлены нарушения при формировании тарифов в деятельности шести монополистов на сумму Т1,1 млрд. По акту надзора уполномоченным органом введен временный компенсирующий тариф в отношении ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» в размере Т4,08 за кВт/час, АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» – Т2,95 за кВт/час, ТОО фирма «Казахстан» — Т2,62 за кВт/час и ТОО «Теплотранзит Караганда» — Т2 123,94 за Гкал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области в четверг.

Средний тариф на услуги теплоснабжения в городах Караганда и Балхаш снижен на Т25. У компании «ҚарағандыЖылуСбыт» средняя отпускная цена на услуги электроснабжения в Караганде снижена с Т14,27 до Т14,12 за кВт/час.

«В результате принятых органами прокуратуры мер защищены права свыше 462 тыс. потребителей области. Монополистами оплачены административные штрафы на сумму более Т42 млн», — добавили в надзорном органе.

Напомним, 7 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал преступлением противодействие монополистов его посланию и их незаконное обогащение за счет завышения тарифов на коммунальные услуги. Глава государства поручил профильным ведомствам правительства навести порядок с завышающими тарифы на комуслуги монополистами, а также разобраться с бездействующими антимонополистами.