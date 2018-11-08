Петропавловск. 8 ноября. КазТАГ – Россия считает важным продвигать туризм совместно с Казахстаном, передает корреспондент агентства.

«Нам представляется особо важным поработать над совместным продвижением российского и казахстанского туризма. В РФ создана система из 50 направлений, которая работает по брендам в 29 странах, которые являются основными с точки зрения организации туристских потов в нашу страну. И мы очень заинтересованы в том, чтобы те совместные продукты, которые мы создаем, активно продвигать», — сообщил на проходящем в Петропавловске XV форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России глава федерального агентства по туризму министерства культуры РФ Олег Сафонов.

Для примера он привел активное развитие туризма «в обоих направлениях» между Казахстаном и Алатаем.

«У нас есть много возможностей, которые необходимо использовать для развития экономики наших стран. Ведь с развитием туризма создаются новые рабочие места в самых отдаленных территориях, развивается малый бизнес», — пояснил глава Ростуризма.

При этом он назвал важным то, что туризм является несырьевым экспортом услуг.

«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить доход от этого вида услуг в 2 раза – до $15 млрд. Мы должны дополнять, усиливать друг друга и тем самым увеличивать экономический эффект. Учитывая территориальную близость двух стран, нужно использовать тот факт, что зачастую туристы, посещая Казахстан, хотят посетить и Россию, и наоборот. Тем более что у нас очень хорошо развиваются транспортные хабы», — подытожил О. Сафонов.