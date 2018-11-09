Нацбанк РК не поддержал идею о перепродаже вторичного жилья дольщиками участникам программы «7-20-25»

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана (НБРК) не поддерживает идею о перепродаже вторичного жилья дольщиками участникам программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» («7-20-25»), сообщается в ответе председателя НБРК Данияра Акишева на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«Внедрение предлагаемого вами механизма, позволяющего одним гражданам, которые имеют средства для покупки жилья на этапе долевого строительства, перепродавать жилье другим гражданам, которые покупают его в кредит по программе «7-20-25», считаем несправедливым, поскольку создает очевидные преимущества для определенной группы граждан, которые могут осуществлять сделки в спекулятивных целях. Поэтому данное предложение НБРК не поддерживается», — говорится в пятницу в ответе Д. Акишева на запрос.

Он отметил, что финансовый регулятор в перспективе считает более эффективными меры по защите интересов граждан через стимулирование механизмов реализации жилья строительными компаниями преимущественно после ввода в эксплуатацию, «минуя различные схемы привлечения денег дольщиков, которые зачастую осуществляются в обход закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве».

«Вместе с тем, вне программы НБРК запущен дополнительный ипотечный продукт «Баспана Хит», предусматривающий кредитование приобретения вторичного жилья со следующими условиями: первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья, срок займа – до 15 лет, ставка по кредиту 11% годовых (базовая ставка НБРК +1,75%). Максимальная стоимость приобретаемого жилья для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау составляет Т25 млн., для других регионов – Т15 млн. Выдача ипотечных жилищных займов по дополнительному ипотечному продукту будет осуществляться банками-участниками программы в ближайшее время», — добавил Д. Акишев.

Напомним, 10 октября группа депутатов мажилиса в своем запросе на имя главы Нацбанка заявила о необходимости при реализации программы «7-20-25» «обратить внимание на рынок вторичного жилья, приобретенного на основании долевого строительства у застройщика», с внесением соответствующих поправок в программу.