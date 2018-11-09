Вопросы регулирования электронных платежных систем рассмотрят главы структур финразведки стран СНГ в Минске

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Вопросы регулирования электронных платежных систем рассмотрят главы структур финансовой разведки стран Содружества независимых государств (СНГ) в Минске, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«14 ноября в исполнительном комитете СНГ в Минске (…) состоится заседание совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) государств-участников СНГ. (…) На заседании будут рассматриваться вопросы, касающиеся регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для отмывания доходов и финансирования терроризма, обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран СНГ, оборота криптовалюты», — говорится в сообщении.

Также в проекте повестки дня заседания значатся 10 вопросов.

«Так, члены совета подведут итоги выполнения решений, принятых на предыдущей встрече, обсудят деятельность двух рабочих групп, созданных в рамках СРПФР, – по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения) и по противодействию финансированию терроризма», — отмечается в сообщении.

Кроме того, руководители подразделений финансовой разведки подведут предварительные итоги выполнения плана работы совета на 2017-2018 годы и рассмотрят аналогичный документ, рассчитанный на предстоящие два года, обсудят ряд других вопросов.

Напомним, совет руководителей подразделений финансовой разведки был создан в 2012 году. Основными направлениями его деятельности являются организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов стран СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер, содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национальных законодательств государств, разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества, обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.