Завод имени Кирова посетил в Петропавловске Назарбаев

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Завод имени С. М. Кирова посетил в Петропавловске президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«По прибытии в Петропавловск глава государства посетил завод имени С. М. Кирова, специализирующийся на производстве средств железнодорожной автоматики, телемеханики, связи, систем безопасности и оборудования для предприятий нефтегазового комплекса. В ходе посещения Нурсултан Назарбаев заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона, реализации индустриальных проектов и ходе исполнения поручений в рамках послания», — сообщили в Акорде в пятницу.

По данным пресс-службы, заслушав доклад акима, президент отметил эффективность выполнения программы развития региона в контексте подготовки к форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Осуществлена значительная работа в целях развития Петропавловска. Экономические показатели области находятся в норме. Темпы роста выше, чем в среднем по стране», — сказал глава государства.

Вместе с тем, подчеркнув аграрный потенциал области, президент указал на необходимость продвижения сельскохозяйственной отрасли в регионе.

«Переработка сельхозпродукции у нас находится на недостаточно хорошем уровне. Я поставил задачу поднять производительность труда в сельском хозяйстве в два раза. Это имеет прямое отношение к вашей области. Производительность можно поднять только путем развития переработки и экспорта. Для вас открыты новые рынки сбыта», — отметил Н. Назарбаев.

Он отдельно остановился на результатах строительства жилья и инфраструктурных объектов, а также итогах реализации социальных программ.

«В 2018 году свыше 6 тыс. жителей региона получат новое жилье, будет увеличен уровень заработной платы более 150 тыс. работников. Также отремонтированы дороги регионального значения», — уточнили в Акорде.

После совещания президент встретился с общественностью региона.

«Жители и актив области выразили благодарность Н. Назарбаеву за принятые социальные программы и оказываемую постоянную заботу населению», — говорится в сообщении.