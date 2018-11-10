Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Акимат изымает частные земельные участки для постройки кафе и парковки на набережной в Актау, сообщает ИнАктау.

«В областном центре Актауским городским акиматом ведется работа по возврату земельных участков вдоль набережной, которые не использовались более десяти лет, в государственную собственность. На их месте, обещают в горакимате, появятся парковки для личного и общественного транспорта, развлекательные заведения», — говорится в сообщении в субботу.

На основании протокола выездного собрания акима Мангистауской области Ералы Тугжанова от 24 сентября 2018 года, на девять земельных участков было вынесено постановление акима Актау Галымжана Ниязова о принудительном изъятии земельных участков для государственных нужд.

После возврата земля, по информации акимата, будет использована под строительство автопарка для общественного транспорта в жилом массиве «Самал» (0,0400 га), установки и эксплуатации павильона-кафе в районе гостиничного комплекса «Самал» (0,0150 га), автобусной остановки (0,0054 га), стоянки для общественного транспорта в «Самал-1», строительство и эксплуатации коммерческих объектов, строительства стоянки общественного транспорта (0,4 га), стоянки для лодок в 4 микрорайоне, а также для благоустройства набережной.

Решение о принудительном изъятии земельных участков для государственных нужд выносится не менее чем через три месяца с момента опубликования постановления.