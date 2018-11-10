Астана. 10 ноября. КазТАГ — На большей части Казахстана в субботу ожидаются осадки, на юго-востоке и западе с метелью, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранятся осадки, в юго-восточной половине и западе с порывистым ветром и метелью. Местами ожидается туман, гололед», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 7-12 м/с, днем -10-12. Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы также переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +9+11.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается снег, местами туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области — местами гололед, -2-7 аналогично в двух регионах.

В Северо-Казахстанской области – снег, местами туман, гололед, -7-12.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях ожидаются осадки, местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, +3+8, -2+3.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается местами туман, днем в Жамбылской, Алматинской областях — усиление ветра 15-20 м/с, -8-13, -5-10, -11-16, +7+12, +2+7, +8+13, +7+12. Из них лишь в Костанайском, Мангистауском регионах ожидается погода без осадков.

В Туркестанской области ожидается погода без осадков, +9+14.

В Актюбинском регионе прогнозируют осадки, -3-8.

В ближайшие трое суток на р.Сырдарья в пределах Туркестанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды в связи с русловым регулированием. На отдельных реках юго-востока и востока республики ожидаются колебание водности. На отдельных реках севера, центра и востока ожидается образование ледовых явлений.