После пожара на меткомбинате «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена работа ряда цехов

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – После пожара на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена работа ряда цехов, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В 19.53 10 ноября поступило сообщение об обрушении трубопроводов сжатого воздуха диаметром 820 мм и кислородопровода диаметром 720 мм со стороны кислородного цеха на АО «АрселорМиттал Темиртау». В результате произошло возгарание трубопровода газа, расположенного возле цеха обжига известняка. Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция. Приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов (ЛистоПрокатныхЦехов-1,2,3, ЦГЦА), доменный цех на тихом ходу», — говорится в сообщении в воскресенье.

Уточняется, что жертв среди работников цеха нет. Между тем, МИР РК создана комиссия по расследованию аварии на металлургическом комбинате.