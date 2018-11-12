И вот сошлись в «битве» активисты и чиновники

Сетевые СМИ об общественных слушаниях по строительству курорта «Кок жайлау»

Мадина АИМБЕТОВА – «Курортная зона вне закона?» — Строительство горного курорта в урочище Кок-Жайляу невыгодно с экономической точки зрения и приведет к экологической катастрофе. Об этом заявили на прошедшей 2 ноября в Алматы пресс-конференции противники проекта.

Дело в том, что 4 ноября, в 10.00 в гостинице “Казахстан” состоятся общественные слушания по проекту строительства курорта, а именно по предварительной оценке воздействия на окружающую среду (предОВОС). По словам активистов, они обратились к организаторам мероприятия с просьбой дать им возможность выступить с докладами, но получили отказ: регламент предусматривает выступления разработчиков, а общественности разрешено будет высказаться только в прениях, причем на каждого человека отводится не боле трех минут.

Кроме того, организаторы заявили, что дадут участникам слушаний возможность высказаться исключительно по предОВОС, а остальные аспекты — экономический, социальный, юридический — обсуждаться не будут. Поэтому активисты, опасаясь остаться неуслышанными, собрали пресс-конференцию, на которой изложили свою точку зрения. В частности, они заявили, что у разработчиков проекта большие проблемы с памятью: материалы предОВОС разрабатывались на горный курорт, хотя в договоре о госзакупке ТЭО и других документах значится горнолыжный курорт — а это два разных объекта.

По мнению участников пресс-конференции, проект также не соответствует нормам международных конвенций (Орхусской конвенции, Конвенции о всемирном наследии и Конвенции о биологическом разнообразии) и национального законодательства.

Что касается непосредственно воздействия будущего курорта на окружающую среду, то, по мнению противников проекта, оно будет катастрофическим — это загрязнение воздуха, уничтожение краснокнижных растений, нарушение привычного ареала обитания животных и т. д. Вызывает у активистов тревогу и создание искусственного озера объемом 800 тысяч кубометров, которое ко всему прочему будет располагаться прямо на тектоническом разломе. Да и само по себе строительство в горной местности может повлечь за собой формирование осыпей, усилив тем самым селе- и лавиноопасность.

Ольга НАСТЮКОВА – «Наиль Нуров: О «нулевом строительстве» «Кокжайлау» речи не идет» — В воскресенье, 4 ноября, управление туризма и внешних связей акимата Алматы провело общественные слушания по строительству горного курорта «Кокжайлау». Мероприятие заняло почти весь день и проходило с сильным эмоциональным накалом.

Общественные слушания по разделу «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду» (ПредОВОС) к ТЭО горного курорта «Кокжайлау» проводились совместно с разработчиком TOO «Almaty Mountain Resorts» и генеральным проектировщиком ТОО «ГеоДата Плюс». Зал в гостинице Казахстан, рассчитанный на 400 посадочных мест, был полон. Когда организаторы поняли, что кресел всё равно не хватит – открыли двери всем желающим.

Однако в вопросе, почему не рассматривается экспертиза против строительства курорта, Наиль НУРОВ, директор компании Almaty Mountain Resort, которая планирует строить горный курорт, поставил точку: — Нулевой вариант сегодня не рассматривается. Ещё раз говорю: плато Кок-Жайляу давно и, к сожалению, варварски осваивается. Нулевого варианта «Кокжайлау» не существует. Это мой ответ! – сказал Наиль Нуров.

Итогом общественных слушаний стал протокол, куда занесли все выступления. Было объявлено, что мнения касательно экологии будут переданы в государственную экспертизу, которая на основании рекомендаций, выступлений и высказываний примет решение о целесообразности или нецелесообразности строительства горного курорта.

Аскар МУМИНОВ – «Страсти по «Кок-Жайляу». Народный курорт или мина замедленного действия?» — Затея, которая бурно обсуждалась в 2014 году, со временем, казалось бы, заглохла. Активисты «зеленых» движений вздохнули с облегчением, но, как выясняется, это было лишь затишье перед бурей. Теперь началась новая фаза продвижения проекта, который, как уверяют его авторы, предусматривает создание экономичного и экологичного курорта, доступного всем – что называется, от пионеров до пенсионеров.

Слушания получились громкими. В течение пяти часов под овации, крики, попытки прорваться к микрофону, пространные речи, а временами даже угрозы экологические активисты спорили с чиновниками о том, что для горожан важнее – сохранить урочище «Кок-Жайляу» или построить курорт мирового уровня.

Конкретизацию и детализацию сказанного Нуровым взял на себя руководитель управления туризма и внешних связей акимата южной столицы Максат Кикимов. Он сообщил, что главная цель – это строительство круглогодично действующего и доступного каждому курорта. По его словам, главное и принципиальное отличие нового проекта заключается в том, что почти в 13 раз сокращена площадь под застройку, более чем вдвое (с 16 до 6) – количество канатных дорог, предусмотрено меньше лыжных трасс, а вместо трех искусственных озер будет создано только одно объемом 80 тыс. кубических метров. И самое главное – никакой частной застройки.

Если эта часть общественных слушаний все-таки походила на попытку обсудить непосредственно проблему строительства ГЛК, то происходившее далее стало больше напоминать театр абсурда. Тем более что на сцену прорвался известный кинорежиссер Ермек Турсунов, который почему-то решил использовать площадку для пространных рассуждений об идеологии, нравственности и прочих тонких материях.

Зал бурлил, «зеленые» активисты рвались к микрофонам, противники пытались помешать им. Например, когда слово взял журналист Вадим Борейко, прозвучало предложение лишить его права на выступление. Но он все же высказался, заявив, что и само собрание, и любые попытки застройки «Кок-Жайляу» являются незаконными. Больше всего г-на Борейко беспокоит то, что будет нанесен колоссальный ущерб экологии города, может быть уничтожена знаменитая яблоня Сиверса, а это уже удар по истории Алматы и по его славе как города яблок.

Происходившее далее стало напоминать нечто сюрреалистическое. Это ощущение усилило появление циркового клоуна Мурата Мутурганова, который долго хвалил власти Алматы за то, что они дают возможность простым людям «прикоснуться к прекрасному».

Ощущение представления все больше усиливалось. А когда начали подтягиваться политологи в лице Айдоса Сарыма и Мухтара Тайжана, которые в целом поддерживают проект, хотя и отмечают отдельные его недостатки, картина стала более понятной.

Между тем, оппоненты приводят весьма серьезные аргументы. Так, доцент кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук Александр Хорошев, изучив ТЭО проекта, подготовил свою оценку того, как строительство может сказаться на экосистеме города. По его словам, потребуются дорогостоящие мероприятия по защите поселений от новых рисков геодинамических процессов, связанных с селеопасностью, сейсмоопасностью, паводками.

А в это время Наиль Нуров уверяет, что все опасения экологов безосновательны, что сейчас идет пошаговое изучение возможного воздействия строительства на окружающую среду, что доводы противников проекта внимательно изучаются. Правда, по его словам, очень много спекуляций и попыток через чувствительную экологическую проблематику ввести население в заблуждение.

Алексей АЗАРОВ – ««Тектонический» разлом в спорах вокруг курорта на Кок-Жайляу» — Общественные слушания по проекту курорта «Кок-Жайляу» в Алматы прошли в напряженной обстановке. Атмосферу накаляли взаимные выпады противников и сторонников строительства курорта в горном урочище — обсуждение проходило на повышенных тонах. Споры вокруг проекта продолжаются полтора десятилетия, но в последнее время градус дискуссий повышается.

Противники проекта стоят на своих позициях, утверждая, что любая застройка урочища нанесет ущерб местной экосистеме. Сторонники — в их рядах, как показали слушания в Алматы, есть медийные персоны — приводят разные доводы в пользу курорта.

На общественных слушаниях 4 ноября, которые продлились пять часов, обсуждались два ПредОВОСа (проекта предварительной оценки воздействия на окружающую среду). Собственно курорта, а также системы канализации и подъездных дорог. Из докладов руководителя управления туризма и внешних связей акимата Алматы Максата Кикимова, генерального директора компании «ГеоДата Плюс» Людмилы Кузнецовой, представителей компании «Казахский Промстройпроект» участники узнали о «новой философии» проекта, который пришел на смену предыдущему.

Эти доклады были зачитаны в бальном зале гостиницы «Казахстан», который вмещает 400 человек, но, как сказал, директор Almaty Mountain Resorts (управляющая компания проекта горного курорта «Кок-Жайляу») Наиль Нуров, пришло 700. Некоторые из участников дискуссии сказали, что еще за полтора часа до начала слушаний фойе отеля было заполнено молодыми людьми, которые, возможно, пришли «по указке», и потом вошли в зал.

Модератор Ержан Сулейменов сказал, что для выступлений в прениях записалось более 30 человек. Среди них было немало медийных персон. Политолог Айдос Сарым, PR-специалист Куат Домбай, активист Мухтар Тайжан, артист цирка Мурат Мутурганов, актриса Сая Оразгалиева, телеведущие Евгения Краснова, Фима Иванов. Все они вышли на трибуну и поддержали проект.

На трибуну вышел и кинорежиссер Ермек Турсунов. Но в тот момент, когда по регламенту было время вопросов. Он просил пять минут. Люди возмутились, с чего это такое исключение для отдельно взятой персоны. Турсунов вышел и вскоре ни с чем ушел, так как перекричать противников проекта, их хлопки в ладоши он не смог.

Руководитель Экологического общества «Зеленое спасение» Сергей Куратов тоже выступал с критикой проекта, указав, в частности, что на баннере над президиумом написано на казахском «горнолыжный курорт», а на русском — «горный курорт». И непонятно, что сейчас обсуждают.

Общественный деятель Аружан Саин на трибуну не выходила, но в зале была и вела оттуда свой прямой эфир в Facebook. Вечером того же дня она написала, что голосование в Facebook’е показало, что «за» проект — семь процентов, «против» — 93. «Кого и кто хочет ввести в заблуждение? По этому проекту не показывают народу ни ТЭО, ни смету, не говоря даже о том, что против — экологи, сейсмологи и защитники Кок Жайлау твердят про тектонический разлом и селеопасность для города», — написала она.

«Абаев о спорах вокруг Кок-Жайляу: Нам нужно бороться за туристов» — Министр информации и коммуникаций РК Даурен АБАЕВ в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» высказал своё мнение о строительстве горнолыжного курорта на Кок-Жайляу — Мнения по Кок-Жайляу разные и их надо уважать, что и демонстрирует акимат города Алматы, организовывая общественные слушания. Весомая часть критики была продуктивной и её акимат Алматы учёл, внёс изменения. В споре рождается истина, но не хочется, чтобы у нас получилось как в известной фразе: «Пока мы спорили, другие делали».

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