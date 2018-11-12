Меньше Т1 млрд страховки получит после обрушения трубопроводов «АрселорМиттал Темиртау»

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Меньше Т1 млрд страховки получит после обрушения трубопроводов на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), сообщает пресс-служба страховой компании (СК) «Евразия».

«Имущество АМТ, пострадавшее в результате страхового случая, было перестраховано в СК «Евразия». Максимальный лимит ответственности – меньше Т1 млрд. Идет сбор информации и документов по страховому событию», — заявил в понедельник исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов.

Отмечается, что страховщик уже выплатил в пользу пострадавших работников АМТ, все сотрудники которой были застрахованы, более Т8,2 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что при обрушении трубопроводов на меткомбинате «АрселорМиттал Темиртау» пострадали пять человек. Из-за частичного разрушения трубопровода комбинат сейчас работает в ограниченном режиме. По словам исполнительного директора АМТ Вадима Басина, восстановление производства займет порядка трех недель.

10 ноября стало известно об обрушении трубопроводов сжатого воздуха диаметром 820 мм и кислородопровода диаметром 720 мм со стороны кислородного цеха на АМТ. В результате произошло возгорание трубопровода газа, расположенного возле цеха обжига известняка. Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция. Приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов (листопрокатных цехов-1,2,3, ЦГЦА), доменный цех на тихом ходу.

«АрселорМиттал Темиртау» – крупнейший в Казахстане металлургический комбинат, доля на рынке страны – 38%. Входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел казахстанский комбинат в середине 1990-х годов. Является полностью интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн тонн продукции в год. По итогам 2017 года было произведено 3,8 млн тонн чугуна и около 4 млн тонн стали. План на 2018 год – 4,35 млн тонн стали. Компания владеет 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. Финансовые показатели не раскрываются, отчетность представляется только в целом по группе Arcelor.