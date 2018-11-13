Астана. 13 ноября. КазТАГ – Казахстан и Сербия планируют подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщается в проекте соглашения, представленном министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«Целью настоящего соглашения является осуществление совместных усилий по поддержанию двустороннего военно-технического сотрудничества, обеспечение благоприятных условий для развития военно-технического сотрудничества на основе принципа равноправия между сторонами в соответствии с законодательством государств сторон», — говорится в проекте соглашения в среду.

В частности, сотрудничество предполагает: осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, включающей вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической сфере, конструкторскую, нормативную, техническую, технологическую и эксплуатационную документацию, а также любую другую продукцию, относимую законодательством государств сторон к продукции военного назначения; выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники; создание совместных предприятий, совместных производств по разработке, производству, ремонту, модернизации и утилизации продукции военного назначения по согласованию уполномоченных органов сторон; проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в интересах совершенствования вооружения и военной техники; взаимодействие в области стандартизации вооружения и военной техники, метрологического обеспечения вооруженных сил государств сторон; подготовка и обучение военно-технических кадров; оказание военно-технической помощи; проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники.

«Настоящее соглашение заключается сроком на пять лет, по истечении которого будет автоматически продлено на пять лет, если ни одна из сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия соглашения», — сказано в документе.

Проект соглашения вынесен на публичное обсуждение до 27 ноября.

Напомним, 7 сентября 2017 года министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов и министр обороны Сербии Александр Вулин подписали письмо о намерениях сотрудничать в военно-технической, военно-экономической и оборонной сферах. Тогда в ходе встречи в Астане министры двух стран договорились развивать отношения в области поставок продукции военного назначения, технического обслуживания и ремонта военной техники, а также в других областях военно-технического сотрудничества, представляющих взаимовыгодный интерес.