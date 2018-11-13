Риск обострения конфронтации между КНР и США выйдет на первое место в 2019 году

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Риск обострения противостояния между США и КНР в следующем году выйдет на первое место, но военное столкновение аналитики исключают, сообщил эксперт института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Руслан Изимов.

«По итогам опроса мировых аналитиков, проведенном ИМЭП, риск обострения противоречий между этими странами выходит в будущем году на первое место среди мировых событий. Торговая война между ними давно вышла за пределы экономики, но реальное военное столкновение мы исключаем», — сказал Р.Изимов на брифинге в рамках IV заседания Astana Club.

Он также отметил, что многие страны выступают за переговоры, за возобновление каналов связи между МИД Китая и госдепартаментом США. Соединенные Штаты предложили новый план действий по урегулированию ситуации, который будет рассмотрен на ближайшей встрече G20. В этом процессе, по словам эксперта, Казахстан сможет выступить в качестве моста для диалога.

«К тому же, санкции США против Китая открывают перед казахстанскими экспортерами возможность роста поставок сельскохозяйственной продукции в Поднебесную», — добавил эксперт.

При этом он указал, что в целом конфликты США и Китая замедляют рост мировой экономики, риторика торговых войн неизбежно ведет к отрицательным последствиям.