Стержнем ЕАЭС остается «союз трех императоров» 13.11.2018 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 269 0 Политолог Максим Казначеев о том, что смена правящих элит может сделать Евразийский экономический союз чистой формальностью Похожие материалы: Совет руководителей госорганов по стандартизации создан в ЕАЭС Неудовлетворенность потребителей в сфере финуслуг остается на прежнем уровне – МНЭ РК Межгосударственную программу по биотехнологиям создадут в ЕАЭС Сирия рассматривает вступление в ЕАЭС ЕАЭС может стать наблюдателем в органах ВТО