В разы увеличивается вероятность инцидентов способных перерасти в полномасштабные конфликты — Назарбаев

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР приводит к тому, что сегодня в разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты и привести к военной конфронтации, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР происходит не только в глобальном контексте, но и в периметре Большой Евразии. Сложные моменты в этом стратегическом треугольнике всегда присутствовали, если мы вспомним историю. Однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается. Отныне масштабные кризисы возможны как никогда. В разы увеличивается вероятность инцидентов способных перерасти в полномасштабные конфликты. Недопонимание и просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании Astana Club во вторник.

Президент также отметил, что неустойчивость миропорядка делает события все менее непредсказуемыми.

«Такой конфронтации мы давно не наблюдали. Так называемый постбиполярный миропорядок окончательно уходит в прошлое. На наших глазах формируются контуры Большой Евразии. Влияние на этот процесс оказывает как меняющийся расклад между глобальными игроками, как и растущая конкуренция между региональными державами. Все они пока еще не могут преодолеть фундаментальные разногласия в главном вопросе о будущем формате мироустройства», — добавил глава государства.

Кроме того, в качестве ключевых маркеров и рисков новой реальности Нурсултан Назарбаев выделил вопрос эффективности глобальных институтов безопасности.

«Ключевым трендом сегодня является расшатывание основ стратегической стабильности, которая присутствовала после Второй мировой войны. Критической становится ситуация с договоренностями по ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвисшем состоянии остается вопрос о продлении договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года», — уточнил президент.

По словам Нурсултана Назарбаева, мировые державы могут вернуться к гонке вооружений.