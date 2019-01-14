Импорт офисной оргтехники планируют освободить от НДС в Казахстане

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Астана. 14 января. КазТАГ – Импорт офисной оргтехники планируют освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане, сообщается в проекте приказа министерства информации и коммуникаций.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость», — говорится в документе.

Согласно приложению, от НДС планируют освободить импорт принтеров, кассовых аппаратов, калькуляторов, терминалов оплаты карточками, ноутбуков, стационарных компьютеров и их комплектующих и многого другого, всего 51 позиция товарных номенклатур.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 25 января.

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