КГА Казахстана намерен внести поправки, запрещающие ввоз старых самолетов

Астана. 14 января. КазТАГ – Заместитель главы комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана Тоты Амирова сообщила, что КГА намерен в этом году внести поправки в законодательство, запрещающие ввоз старых самолетов.

«На одном сайте вышло интервью руководителя небольшой авиакомпании, в котором он выражает недовольство, что я не даю разрешение на регистрацию самолета в Казахстане, которому 45 лет. Дело в том, что многие страны вообще запрещают завоз и регистрацию старых воздушных судов», — написала Т. Амирова на своей странице в Facebook.

В качестве примера она привела Кыргызстан и Россию.

«Даже уже Киргизия запрещает ввоз самолетов, которым более 25 лет, не говоря о России и других странах. И теперь все возрастные самолеты, от которых отказались соседние страны, пытаются зарегистрировать здесь. А мы в закон никак не можем внести ограничения ввоза старых самолетов из-за таких лобби. Но мы над этим работаем и надеюсь в этом году внесем поправки в закон. И самолету, которому 45 лет, к тому же если он летал в Африке, мы должны очень консервативно отнестись», — подчеркнула Т. Амирова.