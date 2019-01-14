МФО не должны выдавать кредит по ставке, превышающей 56% — Нацбанк

Алматы. 14 января. КазТАГ – Микрофинансовые организации (МФО) имеют право выдавать кредит в сумме не более 8000 МРП и по ставке, не превышающей 56%, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

В 4 квартале 2018 года, по данным Нацбанка, применено 17 санкций и ограниченных мер воздействия к МФО в основном за несоответствие договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства.

«МФО были допущены нарушения, связанные с несоответствием договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Республики Казахстан …, неуказанием в договорах о предоставлении микрокредита размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ)», — поясняется в сообщении финрегулятора.

В документе также указывается, что «МФО предоставляет микрокредиты в размере, не превышающем восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете на одного заемщика».

Национальный банк рекомендует казахстанцам до заключения договора о предоставлении микрокредита удостовериться, что данная организации внесена в реестр МФО Нацбанка.

МРП на 2018 год был на уровне 2405 тенге, на 2019 год он составляет 2525 тенге.