Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку без изменений

Алматы. 14 января. КазТАГ – Национальный банк Казахстана (НБРК) оставил базовую ставку без изменений, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Сегодня 14 января Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности также были оставлены без изменения на уровнях 10,25% и 8,25%, соответственно», — сообщил в понедельник на брифинге председатель НБРК Данияр Акишев.

Он отметил, что официальная ставка рефинансирования также осталась на уровне 9,25%.

«При текущем решении во внимание были приняты фактический уровень годовой инфляции, его соответствие прогнозным значениям и оценки на текущий год, а также наблюдаемое снижение инфляционных ожиданий населения», — добавил глава финрегулятора.

По его словам, годовая инфляция продолжает формироваться на уровнях, соответствующих целевым ориентирам. Текущий уровень базовой ставки в отсутствие значительных шоков будет обеспечивать формирование инфляции внутри нового коридора 4-6% на конец 2019 года.

«При этом Национальный банк Казахстана внимательно отслеживает тенденции на мировых рынках, в частности на мировом рынке нефти, а также решения центральных банков других стран по уровню своих ставок», — отметил председатель Нацбанка.

Руководитель финрегулятора пояснил, что поскольку задачей для НБРК является предупреждение выхода инфляции за пределы целевого коридора, «оценка рисков со стороны внешнего сектора становится приоритетной».

«При усилении влияния существующей волатильности на ключевых сырьевых рынках на внутренние макроэкономические показатели и показатели финансового сектора, решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято уже при следующем рассмотрении уровня базовой ставки», — уточнил Д. Акишев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 4 марта 2019 года в 17.00 по времени Астаны.