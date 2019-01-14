Приговор сбившей насмерть внука Олжаса Сулейменова оставили без изменений

Астана. 14 января. КазТАГ – Баубек Коныров. Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции в отношении Малики Мухитовой, признанной виновной в совершении смертельного ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова Искандер, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Судебная коллегия постановила: приговор районного суда Есильского района города Астаны от 13 ноября 2018 года в отношении Мухитовой Малики Кайратовны оставить без изменения, ее апелляционную жалобу и адвоката Куряченко оставить без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу с 14 января 2019 года», — сказала судья Асем Рамазанова, зачитывая приговор в понедельник.

Она добавила, что в совещательной комнате судебная коллегия пришла к выводу, что приговор суда является законным и обоснованным, всем установленным доказательствам дана правильная правовая оценка.

«Наказание назначено в пределах санкции и приближено к минимальным. Поэтому смягчающие обстоятельства были учтены, как раз при определении размера наказания. Иных оснований для смягчения судебная коллегия не усмотрела», — добавила судья.

В свою очередь адвокат М. Мухитовой Дмитрий Куряченко в кулуарах суда отметил, что был убежден в смягчении наказания судом.

«Я считал, что судья как минимум учтет нарушения, указанные в апелляционной жалобе, которые допустила та сторона, как-то установит обоюдность, которая по факту присутствует в деле. Я убежден, что, если бы он не ехал 116 километров в час, то они бы не встретились. Считаю, что с этой скоростью он заехал на принадлежащий ей путь, потому что она двигалась с разрешенной скоростью. Это мое мнение», — сказал Д. Куряченко журналистам.

Ранее в суде первой инстанции признали М. Мухитову виновной по части 3 статьи 345 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (в колонии-поселении) с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет.

ДТП, в котором погиб И. Сулейменов, произошло в Астане в конце июня 2018 года. Тогда же стало известно, что подозреваемая в совершении смертельного наезда приходится дочерью начальнику департамента полиции Кызылординской области Кайрату Мухитову.