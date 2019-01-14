Сменился ректор Академии гражданской авиации

Астана. 14 января. КазТАГ — Тлек Ербулеков назначен ректором Академии гражданской авиации, сообщает комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«По решению совета директоров Ербулеков Тлек Сансызбаевич утвержден председателем правления — ректором АО «Академия гражданской авиации». Коллективу учебного заведения нового руководителя представил председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев», — говорится в сообщении в понедельник.

Т. Ербулеков в последние годы работал начальником управления по производству полетов комитета гражданской авиации, пилотом-инструктором воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО «Эйр Астана».