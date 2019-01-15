Алматы. 15 января. КазТАГ – На фондовом рынке Казахстана присутствует дефицит доверия, ликвидности и инвесторов, сообщил глава российской инвестиционной компании Freedom finance Тимур Турлов в интервью сайту Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«На нашем рынке сейчас присутствует дефицит доверия, ликвидности и инвесторов. Нужно не бояться делать шаг вперед и доверять участникам рынка, быть более открытыми ко многим вещам и не забывать своего основного бизнеса, занимать более активную позицию лоббиста и понимать, что любая минимизация риска всегда превращается в симметричное снижение доходов и объемов бизнеса», — сказал Т. Турлов.

Он отметил, что фондовый рынок сейчас находится в сжатом состоянии.

«Необходимо переходить от политики минимизации риска к политике создания максимально благоприятных условий, способствующих развитию. Потому что сейчас, хотя фондовый рынок Казахстана сделал очень большой шаг на фоне либерализации, которая была произведена, этого все равно недостаточно», — считает эксперт.

Он отметил, что управляемая им инвесткомпания, как брокер дала «большое количество авансов индустрии».

«Мы не боялись вкладывать в IT-инфраструктуру, понимая, что нет сейчас клиентов, которые в момент готовы оплатить эти инвестиции. Мы не боялись вкладывать в маркетинг, когда остальные игроки боялись это делать. Вкладывали в продажи и создавали рынки, которых не существовало, и здесь действительно нам нужно продолжать идти вперед», — уверен спикер.

По его мнению, Казахстанская фондовая биржа может сейчас внести очень большой вклад в дальнейшее развитие всей финансовой системы, «если решить определенные проблемы доверия на финансовом рынке совместно с регулятором».

«Инфраструктура должна поверить своим участникам и предложить механизмы для того, чтобы позволить им более активно работать и взаимодействовать друг с другом, сокращая контрагентские риски, позволяя делать больше, открывая дополнительные виды операций, расширяя ликвидность инструментов», — резюмировал Т. Турлов.