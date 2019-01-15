Национальное агентство по усыновлению появится в Казахстане

Астана. 15 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал протокол-поручение по созданию Национального агентства по усыновлению, сообщил казахстанский бизнесмен, учредитель общественного фонда «Ана Yйі» Айдын Рахимбаев.

По его информации, агентство будет создано на базе общественного фонда «Ана Yйі».

«Два года мы пытались решить этот вопрос, убеждая в этом гос. чиновников разного уровня, но это случилось только после вмешательства главы государства. (…) Одного желания министерства образования было мало, это оказался сложный процесс согласования. Теперь полномочия и функции по вопросам усыновления от разных министерств и акиматов передадут агентству и, наконец, ускорится как процесс усыновления, так и процесс трансформации детских домов по всей стране», — написал А. Рахимбаев на своей странице в Facebook.

По его мнению, существующая система детдомов устарела и не соответствует нормальному развитию детей.

«На сегодня команде нашего проекта удалось помочь найти семьи уже 949 детям! Но всего в Казахстане существует еще 122 гос. учреждений, в которых находится еще 5337 ребенка. Очень много работы впереди, но теперь нам дают высокий статус и полномочия, которые позволят ускорить процесс усыновления в стране, и, как следствие, закрытия большинства детских домов», — отметил бизнесмен.