Оборот лекарств и медизделий освободят от НДС в Казахстане с 19 января

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Алматы. 15 января. КазТАГ – Оборот лекарств и медицинских изделий освободят от налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане с 19 января, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов (ДГД) по Алматы.

«С 19 января 2019 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от НДС оборотов по реализации лекарственных средств и медицинских изделий», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Согласно поправкам от НДС освобождаются обороты «лекарственных средств любых форм», в том числе и используемых в области ветеринарии. Освобождение от НДС касается также импорта лекарств и медизделий.

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