Среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане за год снизилась на 0,7%

Алматы. 15 января. КазТАГ – Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане в декабре 2018 года составила 174 642 тенге, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

«Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане, по оценке, в декабре 2018 года составила 174 642 тенге, снизившись по сравнению с декабрем 2017 года на 0,7%», — указывается в информации ведомства.

Согласно статданным, среднедушевые номинальные денежные доходы населения при этом, по оценке, в ноябре 2018 года составили 95 152 тенге, что на 6,3% выше, чем в ноябре 2017 года. Реальные денежные доходы казахстанцев за указанный период увеличились на 0,9%.