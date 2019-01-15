Янукович создавал и подпитывал «управляемого монстра» в лице национал-фашистских молодчиков. Для того, чтобы показать населению: вам придется выбирать – либо я, либо эти погромщики… Но он по-хуторянски всё спланировал

Бывший депутат Верховной Рады – о том, как власть на Украине заигрывала с националистами и доигралась

Вадим Колесниченко – украинский и российский политик, один из самых ярких представителей «русской партии» на Украине. До Майдана был депутатом украинского парламента трёх созывов, активно продвигал идею придания русскому языку статуса второго государственного. Сейчас живёт в России, возглавляет Международный совет организации российских соотечественников.

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– Вадим Васильевич, в Казахстане отмечается новый подъём патриотических или националистических настроений. Может, вы слышали, там в новогоднюю ночь произошла трагедия – в Караганде в драке был убит местный житель. Произошло это в кавказском ресторане. В городе, да и в стране начались волнения. Несколько лидеров национальных движений выступили с решительными или даже провокационными заявлениями.

При этом сразу из нескольких источников, которые заслуживают доверия, я слышал, что всё происходит не спонтанно. Что власть на каком-то уровне поддерживает и даже направляет процесс. Чтобы испуганный обыватель в страхе перед погромщиками искал защиту у власти и всё ей прощал. Коррупцию, кумовство, бездарную экономическую и социальную политику.

Кто-то даже называет ситуацию в Казахстане «предмайданной». В том смысле, что на Украине власть при Януковиче тоже вроде бы заигрывала с националистами и пугала ими народ. И, в конце концов, доигралась. Расскажите, пожалуйста, что там у вас было на самом деле.

– Вы знаете, к сожалению, ничего нового не происходит. Все бывшие республики Советского Союза мобилизовали свой электорат на так называемой «национальной идее», а по сути на националистической. Сам по себе национализм – достаточно нормальное явление, когда государство формирует культуру верховенства отечественного товара, создаёт ему приоритет на рынке, поддерживает местного производителя и так далее. Это все, по сути, через запятую можно было бы делать, и во всём мире именно в такой форме государственнический национализм произрастает. Но чем интересен национализм постсоветских республик? Тем, что все национальные движения замешаны на русофобии. Отнять русофобию и больше ничего не остается.

– В Караганде всё в этот раз началось с драки в кавказском ресторане. Русофобию тут очень трудно разглядеть.

– Это всего лишь деталь. Кстати, кавказский фактор чем ещё интересен? Он достаточно узкий, насколько я понимаю, в Казахстане. Его быстро можно «извести». И убедительно показать – видите, как только мы объединились, поставили вопрос ребром – сразу всё получилось. Власть услышала чаяния и желания народа… Я полагаю, примерно такая схема используется во всех бывших союзных республиках. И, скорее всего, так происходит и в Казахстане.

Но давайте перейдём к Украине, к вопросам агрессивного украинского национализма. Всё это росло не просто так, это росло еще со времен Советского Союза. Кстати, думаю, и в Казахстане тоже. И подпитывалось через культурологические общества, через некоммерческие общественные организации, которые существуют на зарубежные гранты. На Украине их было множество, а в России – ещё больше. Они финансировались на деньги фонда Сороса, фонда Украины, создавались и другие какие-то фонды – немецкие, американские, английские. Правозащитные, исторические и прочее, и прочее. Но у них в основном была одна задача: находить какую-то грязь и рассматривать её под увеличительным стеклом, замарывая всё то, что было позитивного в нашей общей истории, отбрасывая в сторону. И формируя новую, так называемую «национально ориентированную элиту».

– Да, мы об этом с вами интересно поговорили полтора года назад. Сейчас, если позволите, ближе к теме, то есть заигрывала ли власть в лице Януковича, его советников, политтехнологов с украинскими националистами? Или это фантазии?

– Эта карта разыгрывается, к сожалению, уже с конца 90-х годов. И первый всплеск был, когда господин Тягнибок, лидер ультра-националистической партии «Свобода», в 2002 или 2003 году публично сделал заявление, на митинге… Я дословно говорю, чтобы мы понимали – эти слова не вырваны из контекста… Он сказал, что реки должны наполниться кровью москалей и жидов. Это вызвало определённый скандал. Его исключили из депутатской фракции. Но Европа никак не отреагировала. И в стране на это была довольно мягкая реакция. А западно-украинские области, особенно Ивано-Франковская и Львовская его даже поддержали.

Это был первый эксцесс, который показал, что такое национал-фашизм в бандеровском исполнении. И когда в 2004 году президентом стал Ющенко, началась бешеная работа по реабилитации всего бандеровского движения. В Ивано-Франковской области начали массово переименовывать улицы, ставить памятники «борцам с советской империей». Ющенко патронировал это дело, его это устраивало, потому что для Ющенко и для идеи «Долой от Москвы» мобилизация национально-озабоченного электората была очень важна. Поэтому из бандеровцев делали героев, это был мобилизационный фактор для Западной Украины. А восточные и центральные регионы как-то не очень активно реагировали. Но, кстати, уже в конце правления Ющенко, например, мне с помощью СБУ (Служба Безопасности Украины) удалось сорвать три международных так называемых рок-фестиваля. По сути это были «сходняки» активистов нацистских движений из Европы, из России, с Украины. На них собирались тысячи молодых людей, которые не скрывали нацистскую символику, нацистскую идеологию, нацистские призывы и всё, что с этим было связано. «Срывать» это не значит палками гонять участников. На законных основаниях я обращался в СБУ с заявлением о том, что проведение такого мероприятия противоречит Конституции. Принимались соответствующие меры.

А вот когда Янукович в 2010 году пришел к власти и напрямую контролировал СБУ, из четырёх таких «фестивалей» я смог помешать проведению только одного. Тут надо прямо сказать, что Янукович, выстраивая «стратегию» своей избирательной компании на второй срок, создавал и поддерживал монстра в лице национал-фашистских молодчиков.

Для того, что показать населению: вам придется выбирать – либо я, либо эти погромщики. Вот эта схема была. Поэтому из ничего, по сути, из пустого места партия «Свобода», это была на тот момент единственная националистическая партия, появилась на всех центральных теле- и радиоканалах. С утра до вечера эти люди вещали, неизвестно, по какой причине и за какие деньги. Хотя почему неизвестно? Все каналы контролировались из администрации президента. Хорошо было понятно, кто там имеет возможность выступать. И эта схема работала очень серьезно. Их финансировали в том числе из администрации президента для того, чтобы создать «управляемого монстра».

Но это были, мягко сказать, не очень грамотные планы. Янукович и его компания по-хуторянски всё спланировали. Думали, что они очень умные и всех переиграют. На самом деле украинское националистическое движение было гораздо шире. Оно контролировалось из Канады и из США. И вот эти люди, которые стали штурмовиками во время Майдана, готовились в скаутских лагерях, уже начиная с 2000-х годов – в Венгрии, в Польше, в Словакии и на Западной Украине. Туда вывозили детей начиная с 12-14 лет. Мы тогда обращались к Януковичу, обращались в СБУ. Показывали программы мероприятий, которые там проводились: «вооруженные действия в условиях города», «организация беспорядков», «противодействие малыми силами вооруженным сотрудникам милиции». Это всё изучалось в «скаутских лагерях», этому всему обучали будущих активистов майдана, и это всё продолжалось на протяжении 10-15 лет. А после 2010 года с приходом к власти Януковича вообще буйным светом расцвело.

Янукович и его окружение либо недооценили опасность всего этого, либо половина из его окружения это были предатели, которые готовили этот переворот. И они сегодня также остались у власти. Поэтому они его недальновидность, недальновидность его команды просто использовали как рычаг для продолжения русофобской политики.

– Я правильно понимаю, что в первую очередь это «заслуга» самого Януковича? Он затеял опасную игру с националистами и проиграл её.

– Он был не на своем месте. Это человек, который занимал должность выше уровня своей компетенции. Когда я к нему приходил, объяснял: «Виктор Федорович, смотрите, что у вас происходит на Западной Украине, смотрите, какие готовятся отряды штурмовиков, смотрите, что у нас так называемые «спортивные фанаты» творят. Нам нужны такие-такие меры, чтобы это пресечь». Он отвечает: «Ты не провоцируй. Не обращай внимания, мы все это будем делать». Мы могли остановить бандеровские марши на 1 января в Киеве и других городах. Мы это останавливали силами простых людей, активистов антибандеровских движений. Но это вызывало недовольство. Янукович тогда возмущался: «Кто вы такие? Что вы здесь провоцируете? Эти люди вам ничем не мешают. Поэтому пусть выступают, нам нужна стабильность».

Януковича «вели», ему объясняли, что ему это надо. А если мы вспомним, что избирательным штабом Януковича с 2004 года и вплоть до государственного переворота фактически руководил господин Манафорд, американский деятель, то мы поймем, что его, скорее всего, вот таким образом и вели. Ему объясняли, что это правильная политика, что вот так правильно, что это необходимо делать. Януковича использовали втёмную, как инструмент для организации государственного переворота. Ему не хватило бы интеллектуального потенциала для того, чтобы самому всю эту схему придумать и ею управлять. Это было видно, потому что я ему аргументировано пытался доказать, что мы идём в неправильном направлении, а он просто тупо повторял в ответ: «Я считаю, что так правильно, и всё. Ты не согласен с президентом?». Я говорю: «Ну, вы же президент. Вас же избрали. Что я еще могу сказать? Я свои доводы вам изложил».

Группами депутаты приходили, письма наша фракция писала. Большую часть работы по развитию анти-бандеровского движения мы делали не благодаря поддержке Януковича и администрации президента, а вопреки его действиям. Потому, что они видели себе вот такую схему мобилизации электората на вторых выборах – на противовесе. Либо Янукович, какой ни есть, либо национал-фашисты, которые устраивают погромы на стадионах и проводят нацистские факельные шествия. «Вы видите, какие они страшные? А вот если вы меня снова изберёте президентом, в стране сохранятся мир и покой».

– С ваших слов я понял, что востребованность националистических идей оказалась на Украине намного выше, чем предполагал Янукович.

– Конечно. Мы же с вами определились, что переворот готовился много лет и хорошо финансировался. Представьте себе, если вам со школьной скамьи, особенно через разные грантовые программы, объясняют: «ты плохо живешь не потому, что ты не умный, а потому, что у тебя москали всё забрали». Вот во времена Ющенко, все четыре года его правления, это была страна-плакальщица. С утра до вечера детям и взрослым рассказывали, что русские всё забрали у бедных украинцев. Какие вели захватнические войны, какие совершали предательства, какие измены. Это всё было настолько смешно. Но это входило в учебники. Это преподавалось детям в школах. И это, повторяю, инспирировалось через так называемые «благотворительные организации», через всевозможные фонды, которые финансировались из-за рубежа. Еще раз говорю: Канада, Европа, Америка.

Наверное, в Казахстане тоже действуют «некоммерческие организации» самого разного профиля. Вплоть до какого-нибудь общества цветоводов-любителей. Совершенно, кажется, безобидного. Но всё равно на заседаниях этого общества будут рассказывать, что все 70 лет, когда мы были в составе СССР, нас заставляли отказываться от наших замечательных казахских цветов и насаждали русские. Я, конечно, несколько утрирую. Однако на Украине реальный абсурд происходящего мало отличался от этого примера. И главное – если абсурд повторять регулярно и настойчиво, он будет пропитывать мозг и кости людей. А если учесть общую экономическую нестабильность в мире, трудности с работой, трудности с заработной платной, неумеренные желания, которые распаляет у современной молодёжи реклама, всеобщий культ денег, и при этом отсутствие у молодёжи образования и возможностей для самореализации – то становится понятно, почему агрессивный национализм так популярен. Людям объясняют: «вы плохо живете не потому, что вы чего-то не сделали, это не власть виновата, это виноваты русские, это виноваты армяне. Любая национальная группировка, которую нужно сделать изгоем. И на этом примере наращивать мышцы.

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