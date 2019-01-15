Замакима Атырауской области оставила пост по собственному желанию

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Атырау. 15 января. КазТАГЗаместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова оставила свой пост по собственному желанию, передает корреспондент агентства.

«По согласованию с администрацией президента РК и моим распоряжением, а также согласно поданному заявлению, заместитель акима области Сайлауова Нурсауле Сайлауовна освобождена от занимаемой должности по собственному желанию», — сказал во вторник на активе региона аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

На должность замакима области Н. Сайлауова была назначена в конце 2017 года и курировала социальный блок. Информацию о дальнейшей судьбе экс-замакима и о кандидатуре нового заместителя на активе не озвучили.

Ранее сообщалось о задержании руководителя управления образования Атырауской области Каиргали Кенжегалиева и его заместителя Розы Кабдуловой. Их подозревают в получении взяток в размере Т10 млн за покровительство при заключении договоров государственных закупок.

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