Moody’s: Закрытие ряда банков в странах СНГ связано с мошенничеством и слабым риск-менеджментом

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Закрытие ряда банков в странах СНГ связано с мошенничеством и слабым риск-менеджментом, сообщает международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s).

«Мошеннические операции и ухудшение финансового положения ряда банков, обусловленное низким качеством корпоративного управления, привели к закрытию ряда банков. Риски, связанные с критической зависимостью бизнеса от ключевого акционера или руководителя, а также с операциями со связанными сторонами, в банках СНГ выше, чем где бы то ни было», — сообщила в понедельник младший вице-президент – аналитик Moody’s Светлана Павлова.

Агентство отмечает, что качество корпоративного управления в банках СНГ в целом ниже, чем в банках других регионов, и это оказывает негативное влияние на их кредитоспособность.

«Регуляторы стран СНГ отозвали лицензии у ряда банков из-за мошеннических операций или убытков, вызванных операциями со связанными сторонами и слабым риск-менеджментом. Регуляторы во многих странах СНГ предпринимают меры, направленные на усиление надзора, повышение качества отчётности и сокращение кредитов связанным сторонам», — говорится в представленном в понедельник отчете агентства.

В Moody’s уточнили, что зависимость бизнеса от ключевого акционера или руководителя порождает значительные риски (key-person risks), часто свидетельствуя о низком уровне корпоративного управления и слабых стандартах андеррайтинга.

«Кредиты связанным сторонам в банках стран СНГ в среднем составляют 50% базового капитала (в терминах агентства Moody’s) и 8% кредитного портфеля банков», — добавили в агентстве.