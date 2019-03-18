Почему затянулось строительство центра ядерной медицины в Семее, объяснила замакима ВКО

Астана. 18 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Строительство центра ядерной медицины в Семее на сегодняшний день законсервировано на период судебных разбирательств, сообщила заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова.

В ходе правительственного часа в мажилисе депутат Айзада Курманова напомнила, что до сих пор не решен вопрос открытия в Семее центра ядерной медицины.

«На протяжении 10 лет не решается вопрос об открытии центра ядерной медицины в городе Семей, который должен был стать одним из ведущих онкологических центров в стране. В настоящее время объект законсервирован, дорогостоящее лечебное оборудование простаивает в упаковке, устаревает и приходит в негодность. Между тем, на строительство данного центра было выделено более 6 млрд тенге, из них на оборудование 3,8 млрд тенге. Если эта проблема не решается столько лет может можно рассмотреть возможность разукомплектования и передачи части оборудования центра в другие медицинские организации страны?», — сказала депутат.

В свою очередь заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова сообщила, что сегодня по этому объекту идут судебные тяжбы между управлением строительства, генподрядчиком и поставщиком.

«Юристы акимата дают заключение, что до окончания судебных разбирательств законодательно объект считается незавершенным и передача, разукомплектование части оборудования не представляется возможным до полного ввода его в эксплуатацию», — сказала Нусупова, отвечая на вопрос.

По ее словам, на основании проведенного техобследования объекта межведомственной комиссией в мае 2018 года рекомендовано было провести корректировку ПСД. На это было выделено Т80 млн.

«В этой связи акиматом выделено 80 млн тенге на завершение строительства, где включен альтернативный блок системы сбора и хранения жидких радиоактивных отходов, спецканализации и обеспечение радиационной безопасности. Существующая система не соответствует нормам радиационной безопасности и до завершения судебных разбирательств эта система будет законсервирована», — отметила замакима области.

Напомним, строительство центра ядерной медицины было начато в 2012 году и должно было завершиться в декабре 2013 года. Затем срок ввода в эксплуатацию перенесли на 2015 год. На строительство объекта было выделено Т6 млрд, однако он до сих пор не открыт. В марте этого года по факту хищения бюджетных средств на Т500 млн при строительстве центра были осуждены директор ТОО «ИртышГЭСстрой», бухгалтер компании и руководитель одного из отделов управления строительства Восточно-Казахстанской области.