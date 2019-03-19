Алматы. 19 марта. КазТАГ – Более чем на 10% снизился экспорт казахстанских товаров в Россию в январе, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ.

«Товарооборот Казахстана и России в январе 2019 года составил $1,2 млрд. Это на 1,9% выше показателя января 2018 года. При этом экспорт составил $367,9 млн (снижение на 10,3%), импорт $880,9 млн (рост на 8,1%)», — сообщили в посольстве во вторник.

Отмечается, что в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходятся 92,5%.

Напомним, ранее в посольстве сообщали, что товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе составил $1 350,3 млн, что на 0,9% больше, чем в январе 2018 года. При этом экспорт составил $409 млн (уменьшился на 12,1%), импорт – $941,3 млн (увеличился на 7,9%).