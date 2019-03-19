Кажегельдин об отставке Назарбаева: Надо создать новую парламентскую республику

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин, комментируя отставку Нурсултана Назарбаева с посты президента, заявил, что надо создать новую парламентскую республику, передает корреспондент агентства.

«Нужно вернуть власть народу, надо создать новую республику – это должна быть парламентская республика с соответственной властью, подчиненная гражданам Республики Казахстан. Только так мы можем сохранить единство. Только так мы можем вернуть справедливость. Только так мы можем дать гарантии гражданам на равные возможности, только так мы можем сохранить безопасность нашего государства», — заявил Кажегельдин во вторник.

Отставку Назарбаева он назвал «ожидаемым решением».

«Ожидаемое решение, ожидаемое событие», — сказал экс-премьер, который сейчас находится в оппозиции и проживает за рубежом.

Напомним, ранее Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.