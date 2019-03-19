Алматы. 19 марта. КазТАГ – Самые длинные в 2019 году выходные ждут казахстанцев на Наурыз мейрамы, передает корреспондент агентства.

Наурыз мейрамы в Казахстане официально празднуют с 21 по 23 марта включительно. В 2019 году 23 марта – суббота, поэтому субботний выходной переносится на ближайший понедельник – 25 марта.

Таким образом, ближайшие праздничные выходные в стране продлятся пять дней – с 21 по 25 марта включительно.

Ожидается, что народные гулянья в честь праздника весны в этом году будут проходить с особым размахом. Соответствующие планы уже озвучили акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и других крупнейших городов страны.