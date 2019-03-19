В Казахстане создан Курултай женщин для решения проблем семьи, женщин и детей

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Казахстане создан Курултай женщин «Aruana» для эффективного решения проблем семьи, женщин и детей, передает корреспондент агентства.

«События последних месяцев раскрыли проблему отсутствия в республике организации, которая ведет работу по общему анализу проблем женщин, семьи, детей и системно выступает связующим звеном со всеми другими организациями. (…) Мы решили создать Курултай и приглашаем к консолидации общих усилий все казахстанские организации, которые ведут свою деятельность в сфере решения проблем женщин, семьи, детей»,- сказала исполняющая обязанности председателя попечительского совета общественного благотворительного фонда «Ihlas Jurek» Тогжан Кожалиева на пресс-конференции во вторник.

Так, в ближайшие задачи Курултая входит проведение социсследования для выявления 10-15 наиболее актуальных проблем семьи и женщин, сделать анализ государственных и национальных программ, направленных на решение проблем семьи, женщин и выработать общие решения и механизмы их реализации. Также объединение планирует разработать справочник всех женских НПО и организовать центры общего консультирования.