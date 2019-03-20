Дадут ли Токаеву в полной мере управлять государством – большой вопрос

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Дадут ли Касым-Жомарту Токаеву в полной мере управлять государством – большой вопрос, считает политик, экс-председатель Верховного Совета РК Серикболсын Абдильдин.

«По сравнению с другими людьми, окружающими Назарбаева, Токаев представляется мне наиболее подготовленным, знающим мировую практику политиком и честным человеком. Поэтому, оценивая его деятельность положительно, я смотрю на него с надеждой. Но есть сомнения, дадут ли ему в полной мере управлять государством», — сказал Абдильдин в комментарии КазТАГ в среду.

По мнению политика, во-первых, надо учитывать, что первый президент РК Назарбаев так или иначе остается у власти, во-вторых, непонятно, как поведут себя сформировавшиеся в период правления Назарбаева многочисленные политические кланы.

«В-третьих, Токаеву достается очень сложное наследие: мы в долгах, как в шелках. Когда мы избрали Назарбаева президентом, у Казахстана не было ни копейки долгов. Сейчас же общий валовой долг превышает объем внутреннего валового продукта. Это очень большое препятствие для того, чтобы полноценно решать имеющиеся у нас проблемы. Как сложится обстановка к 2020 году, году выборов следующего президента, предугадать трудно, поэтому я не берусь оценивать шансы Токаева стать избранным президентом», — добавил Абдильдин.

Что касается сложения полномочий Назарбаевым, это, считает политик, было по большому счету ожидаемым событием.

«Но нельзя считать, что Назарбаев полностью отошел от власти – по той простой причине, что у него в руках остается председательство в Совете безопасности, остается созданная им партия «Нур Отан», которая является правящей и обладает широкими полномочиями в парламенте. В таких условиях коренных изменений в плане совершенствования власти не приходится», — резюмирует Абдильдин.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.