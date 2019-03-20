«Нурсултан Назарбаев покинул должность президента «достаточно красиво» — поскольку ушел добровольно, к тому же в «рабочем состоянии». «Роль личности в истории: феномен Назарбаева». «Однако основная интрига будет разворачиваться во время президентских выборов»

Сетевой Казахстан 20 марта 2019г.

AZATTYQ . ORG . ««Остаюсь с вами как гражданин». Назарбаев объявил об отставке» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ вечером 19 марта в обращении к народу, которое транслировали государственные телеканалы, объявил, что снимает с себя президентские полномочия. По словам Назарбаева, «вопрос преемственности власти решен конституционно», а президентские полномочия переходят председателю сената Казахстана «до окончания выборного срока». Эту должность в настоящее время занимает Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Назарбаев вспомнил послужной список Токаева на государственной службе, назвал его «честным, ответственным и обязательным» и «именно тем человеком, которому мы можем доверить управление Казахстаном сегодня».

««Перешла не власть, а должность». Эксперты о заявлении Назарбаева» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, возглавлявший республику почти три десятилетия, 19 марта объявил о сложении полномочий. Назарбаев назвал решение «непростым для себя», отметив при этом, что он останется у власти как председатель Совета безопасности, член Конституционного совета и глава своей партии, доминирующей на политическом пространстве страны.

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений ЖОВТИС отмечает, что Нурсултан Назарбаев покинул должность президента «достаточно красиво» — поскольку ушел добровольно, к тому же в «рабочем состоянии». Однако никаких существенных перемен в стране Жовтис не ожидает, так как, по его мнению, конструкция, которая ранее была, по существу не изменилась, изменились лишь некоторые внешние формальности. Нурсултан Назарбаев, как и прежде, по словам Жовтиса, будет всё контролировать, но при этом ему не нужно будет вникать в детали и сфера его ответственности существенно снижается.

KAPITAL . KZ . «На что способен Касым-Жомарт Токаев?» — Временно исполняющий обязанности президента РК устраивает многих внутри страны и за ее пределами, считает политолог Досым САТПАЕВ — Во-первых, назначение Касым-Жомарта Токаева состоялось, прежде всего, в рамках Конституции, поскольку спикер Сената исполняет обязанности президента до следующих президентских выборов (декабрь 2020 года — Ред.). В принципе, времени осталось не так много. Однако основная интрига будет разворачиваться во время президентских выборов. Если их будут проводить в положенный срок и не будут придумывать какие-то отговорки, чтобы не проводить, то в случае участия в выборах Токаева в качестве кандидата в президенты, его шансы будут увеличены. Но лично я считаю Токаева переходной фигурой до следующих выборов, поскольку сегодня этот человек устраивает многих внутри казахстанской элиты, в международном сообществе, где он довольно известен, поскольку работал на международной арене.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию» — Данияр АШИМБАЕВ — Он уходит на взлете, побив все рекорды. Ушел, оставив после себя страну, которая сформирована им и под него. И при этом ушел, в принципе, недалеко. Очевидно, что он находится в форме, достаточной для того, чтобы контролировать ситуацию в стране. Тем более, что с его уходом фактически вступает в силу Закон «О Первом Президенте – Елбасы» и, как он лишний раз подчеркнул в своем обращении, Назарбаев остается в составе Конституционного совета, Совета безопасности и руководства партии «Нур Отан». Это первое. Второе. Интрига вокруг выбора преемника – а этот вопрос, как мы знаем, будоражил умы последние, наверное, двадцать пять лет – разрешилась в пользу человека, который дольше всех пребывал в этом качестве, будучи председателем Сената – речь идет о Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ, который, безусловно, лоялен к Назарбаеву, достаточно дипломатичен и не связан ни с какими аппаратными, деловыми и прочими «корпорациями».

CARAVAN . KZ . «Роль личности в истории: феномен Назарбаева» — Народы всегда воздают должное тем лидерам, которые осуществляют созидательный процесс, а не разрушают основы жизни страны. Казахстанский Президент является именно таким лидером-созидателем. Стоит сказать, что таких лидеров в истории последнего столетия не так много. Их вообще можно пересчитать по пальцам. Теодор Рузвельт и Шарль де Голль, Джавахарлал Неру и Мустафа Кемаль Ататюрк, Дэн Сяопин и Ли Куан Ю, Махатхир Мохаммад и Беназир Бхутто… И Нурсултана НАЗАРБАЕВ также вполне обоснованно можно отнести к этой плеяде лидеров-реформаторов, создателей современных государств с собственными моделями развития.

DIALOG . KZ . «Нурсултан Назарбаев всегда на коне» — С президентского поста в Казахстане ушел человек, который фактически и создал современное государство из имперской провинции Советского Союза. Нурсултан НАЗАРБАЕВ стал последним из действующих президентов, кто начинал сложный и непредсказуемый путь в 1991 году. Успех был отнюдь не гарантирован, что продемонстрировали лидеры Таджикистана, Грузии, Молдавии, а потом еще и Украины. Однако Елбасы хватило ума, политической воли и выдержки, чтобы сохранить и упрочить Республику Казахстан в современном сложном и высококонкурентном мире.

CAMONITOR . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Будущий президент Казахстана: у кого больше шансов?» — Итак, «час икс» настал: вчера Нурсултан НАЗАРБАЕВ в своем обращении к народу Казахстана сообщил, что складывает с себя полномочия главы государства и что страну ждут выборы нового президента. И хотя согласно Конституции РК они должны состояться лишь в апреле 2020 года, мы решили воспользоваться случаем и уже сегодня «прошерстить» властную элиту в поисках наиболее вероятных кандидатов на высший в стране пост.

Оперативно опрошенные нами эксперты в основном называли председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности сената парламента РК Даригу Назарбаеву, руководителя НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, главу КНБ Карима Масимова, временно исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева и посла РК в РФ Имангали Тасмагамбетова. Реже звучали фамилии заместителя председателя КНБ Самата Абиша, предпринимателей Кайрата Сатыбалды и Нурали Алиева, главы ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова, премьер-министра Аскара Мамина и председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина.

««Алаш-Орда»: герои казахского народа или незадачливые политики?» — Политическая история Казахстана ХХ века изобилует массой «белых пятен», неточностей, а то и просто идеологических натяжек. Особенно это касается периода двух российских революций и последовавшей за ними кровопролитной гражданской войны. В том числе речь идет о движении «Алаш». Ранее в нашей газете публиковались интервью на эту тему, очерки тех, кто видит в лидерах «Алаша» героев казахского народа. Однако существуют и иные оценки. Сегодня мы беседуем с известным блогером Максатом КЕНЖЕБАЕВЫМ. Этот еще довольно молодой человек, получивший образование за рубежом, IT-специалист, горячо интересуется проблемами нашего прошлого. Да, он не профессиональный историк, но его точка зрения представляется весьма любопытной — Лидеры «Алаша» в действительности не были ни борцами за независимость, ни почвенниками-традиционалистами. Партия «Алаш» — это не отдельная политическая единица, исповедовавшая радикальные идеи отделения территории Казахстана от Российской империи, а всего лишь ответвление российской конституционно-демократической партии (кадетов, как тогда их называли).

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Назарбаев сделал очень много, но за тридцать лет устает каждый» — Последние тридцать лет в нашей стране слово «Президент» и фамилия «Назарбаев» были абсолютными, стопроцентными синонимами. Другая ситуация не просто не обсуждалась и не обдумывалась всерьез. Она не представлялась возможной. Когда Нурсултан НАЗАРБАЕВв стал президентом страны, мне было 7 лет. Кому-то еще меньше. А кто-то — огромное количество людей, если разобраться — всегда жили в стране, которой руководил Назарбаев. И сегодня мы впервые живем в стране, в которой это не так.

TIME . KZ . «Доступное жилье: акценты и расчеты» — Многодетные семьи смогут приобрести дешевые квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке, и даже — купить частный дом. Вчера в правительстве рассказали, кто и на каких условиях сможет претендовать на новые программы. Премьер-министр Аскар МАМИН на заседании кабмина объявил, что с 1 мая начнется распределение квартир между малоимущими и многодетными семьями.

«А если рухнет?..» — В Алматы из-за незаконной перепланировки квартиры под угрозой обрушения находится многоэтажный жилой дом. Жители 9-этажного многоквартирного панельного дома из 27 квартир, в которых проживает более 50 человек, расположенного в районе пересечения проспекта Достык и улицы Омаровой южной столицы, с августа прошлого года живут в постоянном страхе, что их жилье вот-вот рухнет. Тут не надо быть большим специалистом, чтобы, увидев своими глазами, понять: с разных сторон дома на уровне первого этажа вместо привычных плит-панелей в стенах — сквозные проемы.

«Искушение пуще неволи» — Первой о задержании Ислама Абишева по подозрению в коррупции, напомним, написала газета “Время”. Как сообщила официальный представитель АДГСиПК Жанна БАСТАРОВА на данный момент проводится досудебное расследование в отношении председателя Абишева и его пособника — вице-президента Международного общественного объединения “Всемирная федерация “Қазақ күресі”. К слову, сам глава водного комитета является президентом данной федерации — Они подозреваются в получении взятки путем вымогательства свыше 60 миллионов тенге от представителя подрядной организации за заключение договора госзакупок по приобретению услуг “Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением, вторая очередь” на сумму 5,8 миллиарда тенге, — заявила официальный представитель.

KURSIV . KZ . «В Казахстане урегулируют цивилизованную «форму рабства»» — Депутаты мажилиса инициировали разработку законопроекта, который будет регулировать вопросы использования заемного труда в Казахстане, сообщил во вторник, 19 марта, глава Федерации профсоюзов Казахстана Бакытжан АБДРАИМ. Между тем правительство в лице Министерства труда и социальной защиты населения обещало заняться этим документом еще осенью 2017 года, когда сотрудники металлургического комбината ArcelorMittal Temirtau жаловались на то, что их в массовом порядке выводят за штат для сокращения себестоимости труда. Вопрос с заемным трудом в Казахстане, как и во всем мире, обостряется, поскольку три его основные формы – прикомандирование, аутсорсинг и аутстаффинг – все чаще берутся работодателями на вооружение с тем, чтобы уменьшить собственные затраты.

VLAST . KZ . «Рыбнарёк» — История о мертвой рыбе, вымирающих рыбаках и процветающих нефтяниках. С начала зимы вся страна с ужасом наблюдает за новостями из Атырау, где в массовом порядке гибнет рыба. Только по официальным данным собрано 121,7 тонн мертвой рыбы. Vласть разбиралась в причинах экологической катастрофы, которая оказалась и человеческой.

EXCLUSIVE . KZ . «О судьбе суда присяжных в Казахстане» — Как сложится судьба пока молодого для нашей страны института судебной системы – суда присяжных? В Казахстане действует смешанная модель такого суда, когда голосует и принимает решение один профессиональный судья вместе с десятью присяжными заседателями. У такой модели есть явные пробелы. Эта тема – одна из главных дискуссий, которая сегодня завязалась между парламентариями, правозащитниками и юристами. Своим мнением о том, каким должен быть идеальный суд присяжных в Казахстане поделились с Exclusive.kz правозащитник Татьяна ЗИНОВИЧ, адвокаты – Данияр КАНАФИН и Искандер АЛИМБАЕВ.

REZONANS . KZ . «Откуда растут «ноги» у казахского непотизма» — Казахский непотизм стал сегодня притчей во языцех. В прошлом родоплеменные и родственные связи в казахском обществе всегда имели место быть. Но если тогда это имело духовные основания, направленные на единение племен и родов, а теперь они ведут к поляризации и ослаблению общества. — Нет в нашей кадровой политике никакой национальной особенности, — считает экс-президент АО «Корпорация «Сайман» Сагин ТАЖИКЕНОВ. — Есть лишь непотизм, широко распространенный в большинстве азиатских стран. Казахский вариант лишь дополнен такими понятиями как «преданность, абсолютное послушание власти и никаких инициатив без позволения свыше». Отсюда и все неприятности в развитии страны, не соответствующие ее природным богатствам и уровню образованности населения.

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