Состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Азербайджана

Астана. 20 марта. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Акорды.

«(Состоялся – КазТАГ) телефонный разговор первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — сообщили в Акорде в среду.

Алиев отметил, что с огромным сожалением воспринял новость о сложении Назарбаевым полномочий президента Казахстана.

«Ильхам Алиев высоко оценил историческую роль Нурсултана Назарбаева в развитии стратегических отношений между двумя братскими странами, основанных на дружбе и доверии. Президент Азербайджана пожелал первому президенту Республики Казахстан – Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности во имя процветания Казахстана. Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.