Суд счел обоснованным вынесенный год назад заочный арест Жомарта Ертаева

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Специализированный межрайонный следственный суд Алматы признал обоснованным вынесенный год назад заочный арест Жомарта Ертаева, сообщил официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы, санкционированная 7 марта 2018 года районным судом № 2 Медеуского района города Алматы мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жомарта Ертаева, признана обоснованной. (…) Заседание прошло с участием подозреваемого», — сказал Махамбетов в среду.

При этом отмечается, что срок содержания под стражей исчисляется с момента задержания подозреваемого.

«Срок содержания под стражей исчисляется с 15 марта 2019 года по 15 мая 2019 года», — добавили в суде.

Вместе с тем, защита подозреваемого просила суд взять экс-банкира под домашний арест.

«В удовлетворении ходатайства защиты о применении меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», — отметил Махамбетов.

Напомним, что Ертаев был доставлен в Алматы. 8 мая 2018 года Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».