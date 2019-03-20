Токаев предложил переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан

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Астана. 20 марта. КазТАГКасым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента Казахстана, предложил переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нурсултан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев.

«Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента нашего Казахстана в столице государства. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, все согласятся, что наш Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства: Халық Қахарманы и Енбек Ері», — добавил он.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

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