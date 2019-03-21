Доллар подешевел в четверг в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

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Алматы. 21 марта. КазТАГ – Доллар США относительно данных за среду подешевел в четверг в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т377,5, а продажи – Т379,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т377,4, а продают по Т379,3.

В Шымкенте в обменниках $1 покупают в среднем по Т377,4, а продают по Т380,8.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на четверг, составляет Т378,17.

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